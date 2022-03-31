الحكومة الروسية تتجاوز عقوبات غربية من خلال آلية جديدة أنباء عن إمكانية إقصاء أحد المنتخبات المتأهلة سلفا لمونديال قطر ومصادر تكشف الأسباب صدق أو لا تصدق.. السكري يزيد خطر الإصابة بـ57 مرضاً آخر إسرائيل توافق على تزويد دولة عربية بـ"القبة الحديدية" ومنظومة "حيتس" الصاروخية مصائب أوكرانيا عند الآخرين فوائد.. الصين تتحرك لدرء الخطر وقد تشتعل المواجهات رسالة حزينة" من محمد صلاح.. وتلميح بالاعتزال دوليا هل ينفجر الوضع عسكرياً ....طائرات روسية مسلحة نوويا تخترق أجواء دولة أوروبية بالتفاصيل.. من هو الإيراني المستهدف بأحدث عقوبات أميركا؟ مفاتيح الحل بيد دولة واحدة.. أزمة غذاء تهدد العالم ومخاوف من مجاعة لم يسبق لها مثيل فرنسا: حان الوقت لنرى الحوثيين يتفاوضون مع الحكومة لإنهاء الحرب في اليمن
يبدو أن الكارثة التي حلت بأوكرانيا من جراء الحرب المستمرة منذ أواخر فبراير الماضي ستكون مفيدة بشكل أو بآخر لدول أخرى، تخشى مواجهة هذا المصير.
وقال رئيس مكتب الأمن القومي في تايوان، شين مينغ تونغ، إن تجربة روسيا في أوكرانيا، تجعل من إرسال الصين قوات إلى بلاده، التي تعتبرها جزءا من أراضيها، أمرا غير مرجح حاليا.
وأضاف أن إرسال قوات صينية إلى تايوان لن يحصل على الأرجح، على الأقل خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيسة تساي إنغ ون، التي تنتهي في عام 2024.
ومع ذلك، حذر من أن أي عملية عسكرية صينية ضد الجزيرة قد تكون شاملة، مما يعني أنه على الدفاعات التايوانية أن تظل على أهبة الاستعداد.
وجاء حديث شين، خلال لقاء مع مشرعين تايوانيين لاستخلاص العِبر والدروس من حرب أوكرانيا، بحسب ما أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية الناطقة بالإنجليزية.و
تساءل النواب في تايوان، عما إذا كان الجيش الصيني سيحذو حذو الجيش الروسي الذي اجتاح أوكرانيا، ويجتاح الجزيرة، التي تبعد عن البر الصيني 160 كيلومترا فقط.
وتقول تايوان إنها تعيش تحت ضغط صيني، يتمثل في تحليق متكرر للطائرات الصينية نحو الجزيرة، علاوة على المناورات العسكرية التي تجري بانتظام قرب حدودها. وخلال الجلسة نفسها، أكد المسؤول الأمني التايواني أن روسيا ارتكبت العديد من الأخطاء خلال الحرب في أوكرانيا، فهي لم تكن تعتمد على خطة منظمة.
وأضاف أن الصين ستفعل كل ما في وسعها من أجل تجنب هذه الأخطاء، إذا ما اختارت مهاجمة جزيرة تايوان.
وتوسع في شرح الدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بكين فوجئت بنجاح العقوبات الدولية على روسيا، مثل عزلها عن نظام "سوفيت" المالي.
وتوقع المسؤول الأمني أن تكون بكين أكثر حذرا في أي خطوة تتخذها تجاه تايبيه، بعدما اتضحت طبيعة جدوى تدخل القوات الأجنبية في أوكرانيا