رسالة حزينة" من محمد صلاح.. وتلميح بالاعتزال دوليا هل ينفجر الوضع عسكرياً ....طائرات روسية مسلحة نوويا تخترق أجواء دولة أوروبية بالتفاصيل.. من هو الإيراني المستهدف بأحدث عقوبات أميركا؟ مفاتيح الحل بيد دولة واحدة.. أزمة غذاء تهدد العالم ومخاوف من مجاعة لم يسبق لها مثيل فرنسا: حان الوقت لنرى الحوثيين يتفاوضون مع الحكومة لإنهاء الحرب في اليمن فوضى أمنية بعدن.. ثالث عملية اغتيال خلال 24 ساعة ومليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تختطف مسؤول رفيع عاجل.. رئيس عربي يعلن حل البرلمان ويتحدث عن “محاولة انقلاب فاشلة” في البلاد معين عبد الملك : مشاورات الرياض بارقة أمل للشعب اليمني وندعو لتقديم دعم عاجل لاقتصاد اليمن فلول الحوثي تضيف هزيمة جديدة لرصيدها جنوبي مأرب.. وهذا ما حدث لها فجر اليوم تقرير- جماعة الحوثي ورفضها مبادرات السلام وجهود تحقيق الإستقرار في اليمن «من مؤتمر الحوار حتى مشاورات الرياض»
وجه قائد منتخب مصر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رسالة إلى اللاعبين بعد الخروج من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وأرسل خلالها إشارات تلمح إلى اعتزاله اللعب دوليا.
وقال محمد صلاح داخل غرفة خلع الملابس عقب اللقاء: "أبلغت اللاعبين قبل مواجهة الإياب أنني فخور باللعب معهم وهم من أرجل من لعبت معهم".
وتابع: "لحقت بعض الوقت مع الجيل السابق مع وائل جمعة ومحمد أبو تريكة ثم عبد الله السعيد والجيل التالي وسعيد بالجيل الحالي".
وشدد صلاح "فخور باللعب معكم وكان شرفا لي، وما حدث لا يمكن لأي أحد التدخل فيه لأنها ركلات ترجيح ولثاني مرة".
واختتم صلاح رسالته: "لا يوجد الكثير من الكلام الذي يمكنني قوله ولكن كان شرفا لي اللعب معكم سواء كنت موجود بعد ذلك أو لا".
وقاطع وزير الرياضة المصري أشرف صبحي صلاح في رسالته قائلا: "ستكون موجودا