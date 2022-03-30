فرنسا: حان الوقت لنرى ‎الحوثيين يتفاوضون مع ‎الحكومة لإنهاء الحرب في اليمن

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رحبت فرنسا، الأربعاء، بتثبيت هدنة إنسانية اقترحتها الأمم المتحدة والإعلانات الإيجابية الصادرة من التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثيين بشأن وقف إطلاق النار باليمن.
وقالت البعثة الفرنسية باليمن إنها ترحب بجميع المبادرات الهادفة إلى استئناف العملية السياسية الشاملة، داعية الأطراف للمشاركة الكاملة والشاملة لجميع الأطراف في الحوار والعملية السياسية.
وأضافت: "حان الوقت لكي نرى الحوثيين يتفاوضون مع الحكومة المعترف بها من قبل المجتمع الدولي"، مشيرة إلى أن هذا "السبيل الوحيد لإنهاء معاناة اليمنيين".
وشاركت البعثة في افتتاح المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يشارك فيها 600 يمني، بغياب جماعة الحوثيين.