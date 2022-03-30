فوضى أمنية بعدن.. ثالث عملية اغتيال خلال 24 ساعة ومليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تختطف مسؤول رفيع عاجل.. رئيس عربي يعلن حل البرلمان ويتحدث عن “محاولة انقلاب فاشلة” في البلاد معين عبد الملك : مشاورات الرياض بارقة أمل للشعب اليمني وندعو لتقديم دعم عاجل لاقتصاد اليمن فلول الحوثي تضيف هزيمة جديدة لرصيدها جنوبي مأرب.. وهذا ما حدث لها فجر اليوم تقرير- جماعة الحوثي ورفضها مبادرات السلام وجهود تحقيق الإستقرار في اليمن «من مؤتمر الحوار حتى مشاورات الرياض» مصر تشكو جماهير السنغال بسبب الليزر ولافتات عنصرية وماني يوجه رسالة لمحمد صلاح الكعبة المشرفة تتزين لرمضان مختلف عن سابقيه اشاد بقرار للتحالف.. ماذا قال المبعوث الأميركي في افتتاح مشاورات الرياض عن الحل والحرب في اليمن وموقف بلاده ؟ الإعلان عن وديعة سعودية كبيرة لمصر إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان وولي عهده أمين عام مجلس التعاون يتحدث في افتتاح مشاورات الرياض عن خارطة طريق واساس الحل في اليمن
إختطفت مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة إماراتيا، الأربعاء، مسؤولا أمنيا بعدن (جنوبي اليمن)، فيما اغتال مسلحون مجهولون طبيبا في ثاني عملية اغتيال خلال 24ساعة بالمدينة المختارة عاصمة مؤقتة للبلاد، والخاضعة لسيطرة الإنتقالي.
وبحسب مصادر أمنية فان مليشيا تابعة لما تُسمى بـكتيبة الطوارئ" في لواء "جبل حديد"، إختطفت عصر اليوم، مدير شرطة مديرية المعلا العقيد علي الزميلي مع جميع أفراد حراسته، بعد خلافات نشبت بينه ومالك محل تجاري في المديرية ذاتها.
الى ذلك، قتل الطبيب، محمد مجدي الشعبي، من أبناء الصبيحة قتل برصاص مسلحين مجهولين، في ساحل أبين بمنطقة خور مكسر، فروا بعد اغتيال "الشعيبي" إلى جهة مجهولة دون أن يتم التعرف على هويتهم.
وجاءت العملية، بعد يوم من محاولة اغتيال قائد قوات “الحزام الأمني” بمديرية المنصورة إسماعيل الصبيحي، أمس الثلاثاء بجانب منزله.
كما شهدت عدن، يوم أمس، إغتيال قائد القطاع الثامن ـ حزام أمني في مديرية الشيخ عثمان كرم المشرقي، حيث قُتل مع اثنين من مرافقيه وأصيب آخرون بنيران مسلحين مجهولين باشروا بإطلاق النار عليه لحظة دخوله مقر قيادة القطاع الثامن بالشيخ عثمان .
وشهدت عدن خلال الأيام الماضية عمليات اغتيالات واسعة لعدد من القيادات على رأسهم القيادي ثابت مثنى جواس قائد محور العند العسكري وأحد أبرز رجالات القوات المسلحة خلال العقود والسنوات الماضية.