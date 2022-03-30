فوضى أمنية بعدن.. ثالث عملية اغتيال خلال 24 ساعة ومليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تختطف مسؤول رفيع

الأربعاء 30 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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إختطفت مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة إماراتيا، الأربعاء، مسؤولا أمنيا بعدن (جنوبي اليمن)، فيما اغتال مسلحون مجهولون طبيبا في ثاني عملية اغتيال خلال 24ساعة بالمدينة المختارة عاصمة مؤقتة للبلاد، والخاضعة لسيطرة الإنتقالي.

وبحسب مصادر أمنية فان مليشيا تابعة لما تُسمى بـكتيبة الطوارئ" في لواء "جبل حديد"، إختطفت عصر اليوم، مدير شرطة مديرية المعلا العقيد علي الزميلي مع جميع أفراد حراسته، بعد خلافات نشبت بينه ومالك محل تجاري في المديرية ذاتها.

الى ذلك، قتل الطبيب، محمد مجدي الشعبي، من أبناء الصبيحة قتل برصاص مسلحين مجهولين، في ساحل أبين بمنطقة خور مكسر، فروا بعد اغتيال "الشعيبي" إلى جهة مجهولة دون أن يتم التعرف على هويتهم.

وجاءت العملية، بعد يوم من محاولة اغتيال قائد قوات “الحزام الأمني” بمديرية المنصورة إسماعيل الصبيحي، أمس الثلاثاء بجانب منزله.

كما شهدت عدن، يوم أمس، إغتيال قائد القطاع الثامن ـ حزام أمني في مديرية الشيخ عثمان كرم المشرقي، حيث قُتل مع اثنين من مرافقيه وأصيب آخرون بنيران مسلحين مجهولين باشروا بإطلاق النار عليه لحظة دخوله مقر قيادة القطاع الثامن بالشيخ عثمان .

وشهدت عدن خلال الأيام الماضية عمليات اغتيالات واسعة لعدد من القيادات على رأسهم القيادي ثابت مثنى جواس قائد محور العند العسكري وأحد أبرز رجالات القوات المسلحة خلال العقود والسنوات الماضية.