فوضى أمنية بعدن.. ثالث عملية اغتيال خلال 24 ساعة ومليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تختطف مسؤول رفيع عاجل.. رئيس عربي يعلن حل البرلمان ويتحدث عن “محاولة انقلاب فاشلة” في البلاد معين عبد الملك : مشاورات الرياض بارقة أمل للشعب اليمني وندعو لتقديم دعم عاجل لاقتصاد اليمن فلول الحوثي تضيف هزيمة جديدة لرصيدها جنوبي مأرب.. وهذا ما حدث لها فجر اليوم تقرير- جماعة الحوثي ورفضها مبادرات السلام وجهود تحقيق الإستقرار في اليمن «من مؤتمر الحوار حتى مشاورات الرياض» مصر تشكو جماهير السنغال بسبب الليزر ولافتات عنصرية وماني يوجه رسالة لمحمد صلاح الكعبة المشرفة تتزين لرمضان مختلف عن سابقيه اشاد بقرار للتحالف.. ماذا قال المبعوث الأميركي في افتتاح مشاورات الرياض عن الحل والحرب في اليمن وموقف بلاده ؟ الإعلان عن وديعة سعودية كبيرة لمصر إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان وولي عهده أمين عام مجلس التعاون يتحدث في افتتاح مشاورات الرياض عن خارطة طريق واساس الحل في اليمن
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، حل البرلمان، بناءً على المادة 72 من الدستور؛ وذلك بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله.
قيس سعيد يعلن حل البرلمان
وقال سعيد: “ما يقومون به في البرلمان هو تآمر على أمن الدولة”، واصفاً الجلسة العامة البرلمانية اليوم بـ”محاولة انقلاب فاشلة”.
وأضاف: “سنتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ الوطن من أعدائه الذين يتآمرون عليه من الداخل و الخارج”.
الرئيس التونسي تابع: “ما يفعلونه اليوم هو هراء و هذيان يرتقي الى مرتبة الجريمة والتآمر على أمن الدولة”، مضيفاً “لا بد أن نحمي دولتنا من الانقسام”.
وأكمل: “الواجب الوطني يتطلب حماية الوطن والشعب بناء على أحكام الدستور”.
كذلك، قال: “مؤسسات الدولة قائمة والشعب سيحمي الدولة من المتآمرين عليها”.
وأكد: “طلبت من وزيرة العدل تكليف النيابة العامة بالقيام بدورها إزاء التآمر على أمن الدولة”.
أردف القول: “أي لجوء إلى العنف سيواجه بالقانون. الدولة لن تكون أبداً لعبة بأيدي من حاول الانقلاب عليها”.