عاجل.. رئيس عربي يعلن حل البرلمان ويتحدث عن “محاولة انقلاب فاشلة” في البلاد

الأربعاء 30 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن ‏الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، حل البرلمان، بناءً على المادة 72 من الدستور؛ وذلك بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله.

قيس سعيد يعلن حل البرلمان

وقال‏ سعيد: “ما يقومون به في البرلمان هو تآمر على أمن الدولة”، واصفاً الجلسة العامة البرلمانية اليوم بـ”محاولة انقلاب فاشلة”.

‏وأضاف: “سنتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ الوطن من أعدائه الذين يتآمرون عليه من الداخل و الخارج”.

‏الرئيس التونسي تابع: “ما يفعلونه اليوم هو هراء و هذيان يرتقي الى مرتبة الجريمة والتآمر على أمن الدولة”، مضيفاً “لا بد أن نحمي دولتنا من الانقسام”.

‏وأكمل: “الواجب الوطني يتطلب حماية الوطن والشعب بناء على أحكام الدستور”.

‏كذلك، قال: “مؤسسات الدولة قائمة والشعب سيحمي الدولة من المتآمرين عليها”.

‌‏وأكد: “طلبت من وزيرة العدل تكليف النيابة العامة بالقيام بدورها إزاء التآمر على أمن الدولة”.

أردف القول: “أي لجوء إلى العنف سيواجه بالقانون. الدولة لن تكون أبداً لعبة بأيدي من حاول الانقلاب عليها”.