فلول الحوثي تضيف هزيمة جديدة لرصيدها جنوبي مأرب.. وهذا ما حدث لها فجر اليوم

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كسرت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، فجر اليوم الاربعاء، هجوماً لمليشيا الحوثي الإيرانية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مارب.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قولة ، بإن أبطال الجيش تصدوا لعملية هجومية شنّتها المليشيا الإيرانية منذ الساعات الأولى لفجر اليوم الأربعاء في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها خلال اليومين الماضيين.
مؤكداً أن الأبطال كسروا الهجوم وأجبروا المليشيا على التراجع بعد تكبّدها عشرات القتلى والجرحى.. فيما تمكن أبطال الجيش من أسر عدد من العناصر الحوثية المهاجمة.
وأضاف أن مدفعية الجيش شنّت قصفاً مكثّفاً استهدف تعزيزات وتجمعات متفرقة للمليشيا الإيرانية على امتداد الجبهة الجنوبية وألحقت بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.