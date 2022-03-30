اشاد بقرار للتحالف.. ماذا قال المبعوث الأميركي في افتتاح مشاورات الرياض عن الحل والحرب في اليمن وموقف بلاده ؟

الأربعاء 30 مارس - آذار 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن ليندر كينغ، اليوم الأربعاء، إن المشاورات اليمينة في الرياض تمثل التزاما دوليا لجعل الأوضاع أكثر استقرارا.

وأشاد في كلمة له خلال افتتاح مشاورات الرياض بقرار التحالف بوقف العمليات القتالية في اليمن، مثمنا دعم مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية.

وقال أن بلاده تدعم الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سلمي شامل.

واشار المبعوث الأمريكي تيم ليندركنغ أن اليمن سيتعافى بدعم دول الخليج.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بقوة مقترح الأمم المتحدة لهدنة كخطوة أولى لوقف النار، ونشجع الأطراف اليمنية للعمل مع الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي.

وأكد أن بلاده تتطلع للعمل مع القادة اليمنيين لدعم الاقتصاد، ونأمل أن تمثل المشاورات فرصة لتحسين حياة اليمنيين.

وأشار إلى أن إطالة الحرب في اليمن ساهمت في تعميق الفجوة بين الأطراف اليمنية.