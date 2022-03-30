الإعلان عن وديعة سعودية كبيرة لمصر إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان وولي عهده

الأربعاء 30 مارس - آذار 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أودعت المملكة العربية السعودية اليوم الاربعاء- إنفاذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده ، 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمراراً من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية ‏الشقيقة.

وقال الاعلام السعودي ان ذلك ياتي ايضا امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.