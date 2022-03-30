اشاد بقرار للتحالف.. ماذا قال المبعوث الأميركي في افتتاح مشاورات الرياض عن الحل والحرب في اليمن وموقف بلاده ؟ الإعلان عن وديعة سعودية كبيرة لمصر إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان وولي عهده أمين عام مجلس التعاون يتحدث في افتتاح مشاورات الرياض عن خارطة طريق واساس الحل في اليمن مصادر مطلعة تكشف عن توافق بين جميع الأطراف المشاركة في مشاورات الرياض والمبعوث الأممي يتحدث عن تطور ايجابي ليست كذبة أبريل.. كويكب "محتمل الخطورة" يمر قرب الأرض مطلع الشهر القادم السعودية تعلن شروطاً لمنح المرأة تأشيرة العمرة بلا محرم.. ما هي؟ تقرير عبري يكشف عن تحالف دفاعي إقليمي "غير مسبوق" يتشكل بين إسرائيل وجيوش عربية ترحيب أممي بـ”وقف العمليات العسكرية مؤقتًا“ في اليمن اشتعال المعارك جنوبي مأرب بعد يوم من اعلان الحوثي وقف القتال في جميع الجبهات مجدداً.. الحوثيون يعلنون رفضهم استقبال المبعوث الأممي في صنعاء
اشارت مصادر مطلعة، اليوم الاربعاء الى وجود اتفاق وتوافق بين كافة الأطراف المشاركة في مشاورات الرياض، على ايجاد حل سلمي في اليمن.
ونقل مأرب برس عن المصادر قولها ان: هناك 6 لجان ستعمل على المحاور التي تمثل اجندة المشاورات اليمنية وهي من ستشكل خارطة الطريق.
وبدأت صباح اليوم الجلسة الافتتاحية للمشاورات اليمنية بمقر مجلس التعاون في الرياض، والقيت عدد من الكلمات.
وقال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ ان الرياض قادت حوارات يمنية أدت إلى نتائج إيجابية.
وتعليقا على اعلان التحالف الأخير، وقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني اشار المبعوث الاممي الى ان الإعلانات المنفردة لوقف العمليات القتالية تطور إيجابي.
وقال المبعوث الأممي، إن الإعلانات الأحادية من الأطراف المتحاربة بوقف العمليات العسكرية خطوة في الاتجاه الصحيح.
واضاف في كلمة له خلال افتتاح مشاورات الرياض اليمنية: نأمل أن يؤدي ذلك إلى دفع المتحاربين إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي شامل.
واكد أن هناك حاجة إلى هدنة مع بداية شهر رمضان لتقديم المساعدات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اليمنيون أكدوا للأمم المتحدة رغبتهم في إنهاء الحرب.