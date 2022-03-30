مصادر مطلعة تكشف عن توافق بين جميع الأطراف المشاركة في مشاورات الرياض والمبعوث الأممي يتحدث عن تطور ايجابي

الأربعاء 30 مارس - آذار 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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اشارت ‏مصادر مطلعة، اليوم الاربعاء الى وجود اتفاق وتوافق بين كافة الأطراف المشاركة في مشاورات الرياض، على ايجاد حل سلمي في اليمن.

ونقل مأرب برس عن ‌‏المصادر قولها ان: هناك 6 لجان ستعمل على المحاور التي تمثل اجندة المشاورات اليمنية وهي من ستشكل خارطة الطريق.

وبدأت صباح اليوم ‏الجلسة الافتتاحية للمشاورات اليمنية بمقر مجلس التعاون في الرياض، والقيت عدد من الكلمات.

وقال ‏المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ ان الرياض قادت حوارات يمنية أدت إلى نتائج إيجابية.

وتعليقا على اعلان التحالف الأخير، وقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني اشار المبعوث الاممي الى ان الإعلانات المنفردة لوقف العمليات القتالية تطور إيجابي.

وقال المبعوث الأممي، إن الإعلانات الأحادية من الأطراف المتحاربة بوقف العمليات العسكرية خطوة في الاتجاه الصحيح.

واضاف في كلمة له خلال افتتاح مشاورات الرياض اليمنية: نأمل أن يؤدي ذلك إلى دفع المتحاربين إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي شامل.

واكد أن هناك حاجة إلى هدنة مع بداية شهر رمضان لتقديم المساعدات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اليمنيون أكدوا للأمم المتحدة رغبتهم في إنهاء الحرب.