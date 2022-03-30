اشتعال المعارك جنوبي مأرب بعد يوم من اعلان الحوثي وقف القتال في جميع الجبهات

الأربعاء 30 مارس - آذار 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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تجددت المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، اليوم الأربعاء، بعد وقت قصير من الهدوء، بعدد من المواقع بجبهات محافظة مأرب شمال شرقي صنعاء.

وقالت مصادر ميدانية، إن مواجهات تجددت في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بين القوات الحكومية، وبين جماعة الحوثي، بجبهات جنوب مأرب، تزامناً مع إعلان التحالف إيقاف عملياته العسكرية في الداخل اليمني.

واضافت المصادر أن المواجهات اندلعت عقب هجمات مكثفة شنتها جماعة الحوثي على مواقع القوات الحكومية في منطقة "البلق الشرقي" جنوبي مأرب.

وأشارت المصادر إلى المواجهات تجددت بعد ساعات من الهدوء، حيث شهدت الجبهات الجنوبية لمحافظة معارك عنيفة مساء الثلاثاء، سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين دفعوا بتعزيزات كبيرة إلى مواقعهم في الجبهات الجنوبية، بهدف استغلال الهدنة التي أعلن عنها التحالف في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، خصوصا وأن لديهم معلومات عن هدنة سيعلنها التحالف من خلال التواصل مع الأطراف الدولية التي تسعى إلى إيقاف الحرب وإحلال السلام في اليمن.

والاحد الماضي، أعلنت جماعة الحوثي مبادرة لوقف إطلاق النار من جانب أحادي بجميع الجبهات لمدة ثلاثة أيام دخلت حيز التنفيذ السادسة من مساء الإثنين الماضي.

وأعلن التحالف الثلاثاء، وقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني بهدف تهيئة الأجواء للمشاورات اليمنية التي تنطلق اليوم في الرياض برعاية مجلس التعاون.