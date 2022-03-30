التحالف يعلن وقف العمليات العسكرية باليمن بدءا من اليوم

الأربعاء 30 مارس - آذار 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن التحالف العربي باليمن الذي تقوده السعودية، مساء الثلاثاء، وقف عملياته العسكرية داخل اليمن بدءا من صباح الأربعاء.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم قوات التحالف، العميد تركي المالكي، نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح المالكي أن وقف العمليات "جاء استجابةً لطلب مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء بخصوص إيقاف العمليات العسكرية تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية، لإنجاحها وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان".

وأضاف: "تعلن قيادة القوات المشتركة للتحالف وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني اعتباراً من الساعة (0600 بتوقيت جرينتش) صباح يوم الأربعاء استجابة للدعوة ودعماً للجهود والمساعي الداعمة للوصول إلى حل سياسي شامل".

وأوضح أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستلتزم بوقف إطلاق النار وستتخذ كافة الخطوات والإجراءات لإنجاحه".

وأكد العميد المالكي "ثبات موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم للحكومة اليمنية الشرعية بموقفها السياسي وتدابيرها وإجراءاتها العسكرية".

والثلاثاء أطلق نايف الحجرف، أمين عام مجلس التعاون نداء لهدنة تزامنا مع انطلاق أعمال المشاورات اليمنية اليمنية، الثلاثاء، برعاية المجلس في الفترة من 29 مارس/آذار وحتى 7 إبريل/ نيسان المقبل.

كما دعا جماعة الحوثي اليمنية لحضور مشاورات الرياض

وفي 17 مارس الجاري، أعلن مجلس التعاون الخليجي، استضافة مشاورات للأطراف اليمنية انطلقت الثلاثاء، بالعاصمة السعودية الرياض، بهدف تحقيق وقف إطلاق النار، وسط ترحيب عربي وأمريكي وأوروبي

فيما أعلنت جماعة الحوثي، آنذاك في بيان، ترحيبها بأي حوار مع دول التحالف، شريطة أن يكون في دولة محايدة غير مشتركة بـ"العدوان" على اليمن، ما يعني احتمال غيابها عن مشاورات الرياض المرتقبة الثلاثاء.

وفي 22 مارس، حث الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، في بيانيين منفصلين، أطراف النزاع باليمن، على التوصل إلى هدنة خلال شهر رمضان المقبل.