قرارات سودانية مفاجئة وجريئة تؤجج الشارع وأساتذة بعلنون عصيانا مفتوح

الأربعاء 30 مارس - آذار 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أقال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، يوم الثلاثاء، 30 من مديري الجامعات السودانية وأعلن حل مجالس أمنائها؛ في ظل معارضة عدد كبير من أساتذة الجامعة للإجراءات التي اتخذها في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.

ورفض الاتحاد المهني لأساتذة الجامعات والمعاهد العليا السودانية القرار؛ وأعلن الدخول في إضراب مفتوح و"عصيان تام" بدءا من الأربعاء.

واعتبر الاتحاد القرار بمثابة تعد على استقلال الجامعات التي تقرها الوثيقة الدستورية في البلاد.

وقال سلمان محمد أحمد سلمان، رئيس مجلس جامعة الخرطوم، في بيان، إنهم فوجئوا بالقرار في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار سلمان إلى أن السلطة الوحيدة التي لها صلاحيات تعيين رئيس واعضاء مجلس جامعة الخرطوم حسب الوثيقة الدستورية لعام 2019 وقانون الجامعة لعام 1995 هي رئيس الوزراء.

وأوضح أن منصب رئيس الوزراء في السودان ظل خاليا منذ استقالة عبد الله حمدوك في ديسمبر الماضي.

وأوضح سلمان أن القرار لا يستند إلى سند دستوري أو قانوني، كما أن المجلس الذي جرى حله يتمتع بالحماية القانونية التامة خلال سنواته الأربع، ولا تملك أية جهة صلاحيات حله