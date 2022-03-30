‏5 أسباب شائعة لتساقط الشعر

الأربعاء 30 مارس - آذار 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشف موقع البيان الصحي، أسباباً عدة محتملة لتساقط الشعر، منها خطيرة وأخرى حميدة. وكشف الخبراء أن النبأ السار هو أن هناك أيضاً العديد من الحلول لهذه المشكلة المزعجة، وقد يكون الأمر مزعجاً للغاية إذا بدأت في ملاحظة المزيد من الشعر على وسادتك أو رؤية بقع صلعاء في الرأس، لكن معرفة أسباب التساقط تؤدي إلى الحل. * تساقط الشعر الكربي (الاجهاد) * تصفيف الشعر * سوء التغذية * الثعلبة الذكرية * داء الثعلبة