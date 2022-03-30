5 أسباب شائعة لتساقط الشعر مصادر يمنية تكشف عن ابرز 5 شخصيات ستشارك في افتتاح مشاورات «الرياض» "النفط قد يصل لـ500 دولار".. سيناريوهات كارثية تنتظر أسواق الطاقة الصين تخطط استخدام قطارات يوم القيامة من أجل إطلاق أسلحة نووية من مواقع مخفية المنتخب المصري يخسر أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح والأخير يتأهل إلى نهائيات كأس العالم وزارة الداخلية تدشن العمل بالبوابة الإلكترونية والهوية البصرية التحالف يعلن وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني لانجاح المشاورات وخلق بيئة ايجابية لصنع السلام خلال رمضان بعد أزمة إنهيارها الإقتصادي ... مصر تعلن عن توقيع اتفاقيات مع قطر ب 5 مليار دولار الأسهم السعودية تسجل أرقاماً قياسية في أعلى مستوي لها منذ 16 عاماً وفد روسيا يكشف نتائج مفاوضات إسطنبول مع أوكرانيا في 4 نقاط
كشف موقع البيان الصحي، أسباباً عدة محتملة لتساقط الشعر، منها خطيرة وأخرى حميدة. وكشف الخبراء أن النبأ السار هو أن هناك أيضاً العديد من الحلول لهذه المشكلة المزعجة، وقد يكون الأمر مزعجاً للغاية إذا بدأت في ملاحظة المزيد من الشعر على وسادتك أو رؤية بقع صلعاء في الرأس، لكن معرفة أسباب التساقط تؤدي إلى الحل. * تساقط الشعر الكربي (الاجهاد) * تصفيف الشعر * سوء التغذية * الثعلبة الذكرية * داء الثعلبة