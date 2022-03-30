آخر الاخبار

‏5 أسباب شائعة لتساقط الشعر مصادر يمنية تكشف عن ابرز 5 شخصيات ستشارك في افتتاح مشاورات «الرياض» "النفط قد يصل لـ500 دولار".. سيناريوهات كارثية تنتظر أسواق الطاقة الصين تخطط استخدام قطارات يوم القيامة من أجل إطلاق أسلحة نووية من مواقع مخفية المنتخب المصري يخسر أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح والأخير يتأهل إلى نهائيات كأس العالم وزارة الداخلية تدشن العمل بالبوابة الإلكترونية والهوية البصرية التحالف يعلن وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني لانجاح المشاورات وخلق بيئة ايجابية لصنع السلام خلال رمضان بعد أزمة إنهيارها الإقتصادي ... مصر تعلن عن توقيع اتفاقيات مع قطر ب 5 مليار دولار الأسهم السعودية تسجل أرقاماً قياسية في أعلى مستوي لها منذ 16 عاماً وفد روسيا يكشف نتائج مفاوضات إسطنبول مع أوكرانيا في 4 نقاط

‏5 أسباب شائعة لتساقط الشعر

الأربعاء 30 مارس - آذار 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 317

 

كشف موقع البيان الصحي، أسباباً عدة محتملة لتساقط الشعر، منها خطيرة وأخرى حميدة. وكشف الخبراء أن النبأ السار هو أن هناك أيضاً العديد من الحلول لهذه المشكلة المزعجة، وقد يكون الأمر مزعجاً للغاية إذا بدأت في ملاحظة المزيد من الشعر على وسادتك أو رؤية بقع صلعاء في الرأس، لكن معرفة أسباب التساقط تؤدي إلى الحل. * تساقط الشعر الكربي (الاجهاد) * تصفيف الشعر * سوء التغذية * الثعلبة الذكرية * داء الثعلبة

إقراء أيضاً
بالصور... سيارة بوتين المقاومة للقنابل والهجمات الكيميائية
أفضل مشروب لمواجهة العطش في شهر رمضان
توقعات لا تبشر بالخير.. ماذا قالت العرافة البلغارية “بابا فانغا” عن مستقبل بوتين
الوطن العربي يشهد ظاهرة فلكية لن تتكرر قبل 18 عاما
فنجان قهوة يكشف قاتلاً بعد 30 عاماً
مع اقتراب رشهر رمضان المبارك...تعرف على ساعات الصيام الأطول والأقصر في الدول العر
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس