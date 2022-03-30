الصين تخطط استخدام قطارات يوم القيامة من أجل إطلاق أسلحة نووية من مواقع مخفية

الأربعاء 30 مارس - آذار 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشف تقرير جديد أن الصين يمكن أن تستخدم “قطارات يوم القيامة” عالية السرعة لنقل وحتى إطلاق صواريخ نووية.

– الصين تخطط استخدام قطارات يوم القيامة

في دراسة ممولة من الحكومة نشرت أمس، نظر المهندسون في الخدمات اللوجستية لنقل صواريخ بكين المتميزة ذات القدرة النووية DF-41 إلى شبكة السكك الحديدية.

تزن كل واحدة من الصواريخ العملاقة 80 طناً ويمكنها حمل رؤوس حربية نووية تصل إلى 9300 ميل من منصة الإطلاق.

يقال إن أسلحة النخبة، التي تم الكشف عنها لأول مرة في عام 2019، هي الصواريخ النووية الأطول مدى على هذا الكوكب.

قال المهندسون إن حملهم في القطارات سيحسن “الإخفاء” – وإذا لزم الأمر ، يجعل عمليات الإطلاق أكثر كفاءة.

بالإضافة إلى وسيلة نقل سريعة ومحمية بشكل جيد للصواريخ الصينية، تابع التقرير، فإن موجات الصدمات الناتجة عن الإطلاق سيتم امتصاصها بشكل أفضل من خلال البنية التحتية للسكك الحديدية عالية السرعة.

كتب الباحثون في مجلة Southwest Jiaotong University: “بالمقارنة مع السكك الحديدية الثقيلة ، تعمل السكك الحديدية عالية السرعة بشكل أسرع وأكثر سلاسة”.

“وهذا يعني أنه على القضبان عالية السرعة، ستكون الحركة والأمان وإخفاء المركبات العسكرية أكبر”.

ويقود المجموعة أستاذ الهندسة المدنية يين زيهونج، وهو رئيس مشروع البحث الوطني للحكومة الصينية، وفقاً لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

في أقل من عشرين عاماً، أنشأت الصين إلى حد بعيد أكبر شبكة سكك حديدية عالية السرعة في العالم – متجاوزة إسبانيا التي احتلت المركز الثاني، واليابان التي احتلت المركز الثالث.

وأضاف يين وزملاؤه أن هذه “ظروف مواتية” لما يسمى بقطارات يوم القيامة.

وذكر التقرير أن القطارات فائقة السرعة القادرة على حمل صواريخ نووية تصل سرعتها القصوى إلى 217 ميلاً في الساعة.

وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل أن تكون قادرة على حمل صواريخ، فإن قطارات ماجليف القادرة على سرعات قصوى تبلغ 372 ميلاً في الساعة ستكون ميزة أخرى في زمن الحرب.

ومع ذلك، على الرغم من الابتكار، إلا أن أحدث مقترحات الصين لم تأت من فراغ.

فقد جرب الاتحاد السوفيتي القطارات الحاملة للأسلحة النووية خلال الحرب الباردة.

تمركز 12 قطاراً نووياً في مناطق كوستروما وبيرم وكراسنويارسك، ويحمل كل منها ثلاثة صواريخ.

دخلوا الخدمة في عام 1987، قبل سنوات قليلة فقط من انهيار الاتحاد السوفياتي، وأطلق عليهم اسم “القطارات الشبحية”.

وتم التخلص من قطارات يوم القيامة في روسيا أخيراً بين عامي 2003 و 2005 – وعلى الرغم من إعادة الاختبار في عام 2017، فمن غير المتوقع أن تعود في أي وقت قريب.