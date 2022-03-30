المنتخب المصري يخسر أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح والأخير يتأهل إلى نهائيات كأس العالم

الأربعاء 30 مارس - آذار 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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خاض المنتخب المصري، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة حاسمة أمام السنغال، وذلك بهدف خطف بطاقة التأهل للمونديال في الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث أن الفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر.

– المنتخب المصري

أقصى ‌‎منتخب السنغال المنتخب المصري وتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 إثر فوزه بركلات الترجيح (3-1).

هذه ليست المرة الأولى التي يخسر فيها المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي، فقد خسر منتخب مصر بركلات الترجيح أمام “أسود التيرانغا” في نهائيات كأس أمم أفريقيا، وذلك بعد أن انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، لتتوج السنغال بلقبها الأفريقي الأول وتحرم “الفراعنة” من اللقب الثامن.

وكان منتخب مصر قد انتصر على ضيفه السنغالي بهدف نظيف، مساء الجمعة الفائتة، في ذهاب الدور الفاصل بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث التقى الفريقين باستاد القاهرة الدولي فى ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، قبل أن يصطدما إيابا اليوم الثلاثاء في السابعة مساءا.

وتحديد هوية المنتخب المشارك في نهائيات كأس العالم قطر 2022، من بين الفريقين منتخب مصر والسنغال.

والجدير ذكره أن المباراة شهدت حضوراً جماهيرياً واسعاً، ونقلتها كلاً من القنوات التالية: ON TIME SPORTS 1 و ON TIME SPORTS 2 ، أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2 .