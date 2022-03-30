وزارة الداخلية تدشن العمل بالبوابة الإلكترونية والهوية البصرية

الأربعاء 30 مارس - آذار 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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دشنت وزارة الداخلية اليوم العمل بالبوابة الالكترونية والهوية البصرية الجديدة للوزارة .

وفي حفل التدشين الذي حضره وكلاء وزارة الداخلية ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء وقائد المنطقة العسكرية الاولى ، أشار وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود الشريف إلى أن البوابة جاءت لخدمة الإنسان اليمني وتسهيل معاملات وإجراءات الخدمات التي تقدمها الوزارة في إطار الوصول للريادة في مستوى تقديم الخدمات للمؤسسات الحكومية لأداء مهامها وأنشطتها على الوجه الأمثل .

مشيرا إلى أن الجميع يدرك ما الت إليه مؤسسات الدولة المختلفة ومنها وزارة الداخلية بعد سيطرة جماعة الحوثي الارهابية على البلد في إنقلابها المشؤوم والذي دمر كل مقدرات الدولة وأجهزتها المختلفة.... منوها إلى أن تدشين البوابة سيعزز تحقيق التنمية التي يكون محورها الإنسان الذي يتطلب الاهتمام به ورعايته ليعمل على نهضة وتطوير وطنه في شتى المجالات .

ونقل وكيل أول التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة بالمشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والشعب اليمني بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك ، سائلا المولى عزوجل أن يجعله شهر خير وبركة ويرفع الغمة عن البلاد .

بدوره استعرض مستشار وزير الداخلية الدكتور عمر الكندي لمحة عن البوابة الالكترونية وتبويباتها وكذا المواقع التي تتضمنها البوابة والخاصة بالمصالح وفروع الأمن والشرطة بالمحافظات .

موضحا أن البوابة في مرحلتها الثانية تسعى إلى تطبيق الأتمتة الإلكترونية عبر الخدمات الإلكترونية التي تعمل على تسهيل المعاملات والإجراءات للمواطنين تماشيا مع استراتيجية الوزارة " الانسان اولا ".

مقدما شرحا عن الهوية البصرية وآليات تطبيقها بالواقع لعكس صورة تعزز الاداء المؤسسي وفق نظم الإدارة الحديثة .

إلى ذلك أشار نائب مدير عام الادارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العقيد الدكتور فيصل العديني إلى الجهود التي بذلها الفريق المتخصص في إعداد البوابة الإلكترونية والهوية البصرية خلال الفترة الماضية ، مبينا أن البوابة والهوية البصرية ستعمل على عكس صورة ذهنية جيدة لدى المواطن وكذا لدى العالم الخارجي إلى جانب أهميتها في مواكبة الحداثة الرقمية واللحاق بركب العالم المتقدم .

وتخلل الحفل الذي حضره مدراء عموم عدد من إدارات وزارة الداخلية ، والإعلام والمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بوادي وصحراء حضرموت وإدارات التوجيه المعنوي بالمحافظات وقادة عدد من الوحدات العسكرية والأمنية ، عرض فيديو جرافيك تعريفي بالبوابة الإلكترونية والهوية البصرية .