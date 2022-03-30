التحالف يعلن وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني لانجاح المشاورات وخلق بيئة ايجابية لصنع السلام خلال رمضان

الأربعاء 30 مارس - آذار 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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صرح المتحدث الرسمي بإسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن " العميد الركن تركي المالكي انه استجابةً للدعوة المقدمة من معالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور / نايف الحجرف بطلب ايقاف العمليات العسكرية تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية - اليمنية و بهدف تهيئة الظروف المناسبة لانجاح المشاورات وخلق بيئة ايجابية خلال شهر رمضان المبارك لصناعة السلام وتحقيق الامن والاستقرار في اليمن

وقال وعلية تعلن قيادة القوات المشتركة للتحالف وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني اعتبارا من سعت (٠٦٠٠) صباح يوم الاربعاء (٢٧ شعبان ١٤٤٣ه) الموافق ( ٣٠ مارس ٢٠٢٢م) استجابة لدعوة معاليه ودعماً للجهود والمساعي الداعمه للوصول الى حل سياسي شامل و مستدام لانهاء الأزمة اليمنية، وتحقيق الامن والاستقرار لليمن الشقيق ، والتي تأتي في سياق المبادرات والجهود الدولية برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن و المبادره السعودية لانهاء الأزمة اليمنية والوصول الى حل سياسي شامل .

وأوضح العميد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستلتزم بوقف اطلاق النار و ستتخذ كافة الخطوات والاجراءات لانجاح وقف اطلاق النار وتهيئة الظروف المناسبة وخلق البيئة الايجابية خلال شهر رمضان المبارك لصنع السلام وانهاء الأزمة،

تثقوأكد العميد المالكي على ثبات موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم للحكومة اليمنية الشرعية بموقفها السياسي وتدابيرها واجراءاتها العسكرية ، كما أكد وقوف قيادة القوات المشتركة للتحالف الدائم مع ابناء الشعب اليمني الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء دولته وبما يحقق الامن والرخاء .