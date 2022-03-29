بعد أزمة إنهيارها الإقتصادي ... مصر تعلن عن توقيع اتفاقيات مع قطر ب 5 مليار دولار

الثلاثاء 29 مارس - آذار 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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قال بيان لمجلس الوزراء المصري يوم الثلاثاء إنه تم الاتفاق مع قطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي خمسة مليارات دولار إذ يعيد البلدان بناء العلاقات بعد خلاف دبلوماسي إقليمي.

لم يورد البيان تفاصيل عن الاستثمارات والشراكات المعلن عنها خلال زيارة قام بها وزيرا الشؤون الخارجية والمالية القطريين وذكر فقط أنها تتعلق بالفترة المقبلة.

وتواجه مصر ضغوطا مالية جديدة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا التي رفعت تكلفة وارداتها الكبيرة من القمح وأضرت بالسياحة في منطقة البحر الأحمر.

وقال وزير الخارجية المصري يوم الاثنين إن البلدين تشكلان لجنة مشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات