فيتنام تهزم اليابان وتمنح فرصة الصدارة للسعودية إلى مونديال قطر

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أنهى المنتخب الياباني التصفيات الآسيوية الخاصة بكأس العالم قطر 2022 بالتعادل 1-1 مع ضيفه منتخب فيتنام، على ستاد سايتاما 2002 ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.
ودخلت اليابان المباراة وهي ضامنة أصلا تأهلها إلى النهائيات العالمية بصحبة السعودية بعد فوزها في الجولة الماضية على أرض أستراليا 2-صفر محققة انتصارها السادس تواليا، فيما ستكتفي الأخيرة بخوض الملحق القاري على أمل التأهل للملحق الدولي.
وتقدم لمنتخب فيتنام نغوين ثانه بينه 19، فيما عادل للمنتخب الياباني مايا يوشيدا 55 من المباراة.
ويمني المنتخب الياباني الذي يخوض المونديال للمرة السابعة تواليا دون انقطاع منذ 1998، بأن يبقيه المنتخب الأسترالي في الصدارة من خلال تعادله أو فوزه على السعودية لاحقا في جدة.
وتتصدر اليابان المجموعة بـ22 نقطة، لكنها قد تفقد الصدارة إذا ما فازت السعودية المتأهلة أيضا (20) نقطة على أستراليا (15 نقطة) حين يلتقيان في وقت لاحق من اليوم