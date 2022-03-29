عاجل: مجلس التعاون الخليجي يناشد التحالف وكافة الأطراف اليمنية بوقف العمليات العسكرية لإنجاح المشاورات

الثلاثاء 29 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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ناشد مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، قيادة التحالف وكافة الأطراف اليمنية بوقف العمليات العسكرية لإنجاح المشاورات، مجددا دعوته للحوثيين للحضور والمشاركة.



جاء ذلك في بيان صادر عن الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تزامنا مع انطلاق أعمال المشاورات اليمنية - اليمنية والتي تنطلق اليوم 29 مارس 2022 وحتى 7 أبريل 2022، حسبما أفاد الموقع الرسمية للتعاون الخليجي.



وقال البيان: "انطلاقاً من حرص قادة وشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تحقيق السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتأكيدًا للاهتمام البالغ الذي يحظى به اليمن وشعبه الشقيق ضمن المنظومة الخليجية".



وتابع: "أطلق الأمين العام لمجلس التعاون، اليوم نداء يناشد فيه قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وكافة الأطراف اليمنية بإيقاف العمليات العسكرية في الداخل اليمني".



وأكد الحجرف أن دعوته تأتي "حرصا على تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئية إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ولصناعة السلام والأمن والاستقرار في اليمن".



وتابع البيان: "تأكيداً للدعوة الموجهة إلى كافة الأطراف اليمنية للمشاركة، جدد معالي الأمين العام الدعوة لأنصار الله (الحوثيين) للحضور والمشاركة في المشاورات مع إخوانهم اليمنيين، وتغليب مصلحة اليمن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق".