السعودية: اعتداءات الحوثي تهدد الأمن الإقليمي والدولي

الثلاثاء 29 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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شددت السلطات السعودية، الثلاثاء، على أن "اعتداءات" جماعة الحوثي الانقلابية تمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي، وتجرمها القوانين والقرارات الدولية.

جاء ذلك وفق مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، بحث خلالها "تقييم اعتداءات جماعة الحوثي اليمنية على منشآت حيوية في المملكة" وفق قناة "الإخبارية" الرسمية.

وأفادت القناة بأن مجلس الوزراء "اطلع على تقييم لاعتداءات ميليشيا ‎الحوثي التخريبية المدعومة من ‎إيران لاستهداف مناطق مدنية ومنشآت حيوية في ‎المملكة".

ولفت المجلس إلى أن هذه "الاعتداءات تعكس تعنت ‎الحوثي ورفضه للحل السياسي".

ومنذ الجمعة، صعدت جماعة الحوثي ضرباتها بواسطة الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة على منشآت حيوية في السعودية، مقابل تنفيذ التحالف العربي، السبت، غارات جوية مكثفة على أهداف ومواقع حوثية في العاصمة صنعاء (شمال) والحديدة (غرب).

وقوبلت الهجمات الحوثية بإدانات دولية واسعة، دعت إلى وقت التصعيد العسكري.

ومنذ 7 مارس/ آذار الجاري، يجري المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ سلسلة مشاورات في العاصمة الأردنية عمان، مع عدة أطراف يمنية، ضمن الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد مسارات تعمل على حل مستدام للنزاع.