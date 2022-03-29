بريطانيا تدعو جميع الأطراف اليمنية إلى اغتنام فرصة مشاورات الرياض واحترام ”قدسية رمضان“

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رحب السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم بمبادرة مجلس التعاون الخليجي للحوار اليمني- اليمني الذي سينطلق هذا الأسبوع في الرياض، داعياً الجميع إلى المشاركة بحسن نية واغتنام الفرصة لمعالجة القضايا الصعبة بطريقة سلمية وشاملة.
وقال اوبنهايم في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن "المملكة المتحدة تدعم بالكامل جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرج للتشاور مع مجموعة واسعة من النخب اليمنية السياسية والاجتماعية بشأن عملية سلام شاملة جديدة".
واضاف السفير: "يصادف هذا الأسبوع نهاية السنة السابعة وابتداء السنة الثامنة للحرب في اليمن.. يُلقي الصراع بظلاله على اليمنيين العاديين أكثر من أي وقت مضى في حين أن المعاناة الإنسانية لا تُطاق.. ولهذا السبب أدعو جميع الأطراف اليمنية إلى بذل كل جهد ممكن للسعي من أجل حل سلمي.. لا يوجد مجال لتضييع الفرص".
وأعرب عن تطلعه إلى خفض التصعيد في الجبهات مع بداية شهر رمضان وأن "تُحترم قدسية هذا الشهر، وتُتخذ خطوات جريئة نحو سلام دائم".