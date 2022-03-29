تعميم رسمي بشأن تنظيم أوقات الدوام خلال شهر رمضان

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أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة الشرعية، تعميما بشأن تنظيم أوقات الدوام الرسمي لشهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٣هـ، لكافة وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية.
وقضى التعميم ببدء الدوام الرسمي الساعة العاشرة صباحاً وينتهي الساعة الثالثة عصراً، كما يجوز لوحدات الخدمة العامة التي لا يتناسب التوقيت المحدد في الفقرة (1) مع طبيعة عملها أن تحدد التوقيت المناسب لبداية ونهاية الدوام لموظفيها بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، على أن لا تقل ساعات الدوام عن (5) ساعات في أية حال من الأحوال.
وأكد التعميم، أن وزارة الخدمة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بتنفيذ حملات تفتيشية خلال شهر رمضان المبارك للتأكد من التزام جميع وحدات الخدمة العامة بمواعيد الدوام المحددة بموجب أحكام هذا التعميم.
ولفت إلى أن مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات في السلطة المحلية ستتولى تنفيذ حملات تفتيشية في جميع وحدات الخدمة العامة الخاضعة لسلطتها، وذلك خلال شهر رمضان المبارك وإعداد تقارير بالنتائج وفق النماذج (1-4) المرفقة بهذا التعميم وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة.