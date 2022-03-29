انطلاق حملة على مواقع التواصل تضامنا مع السياسي المختطف في سجون الحوثيين محمد قحطان

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انطلقت عصر اليوم الثلاثاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن دعت اليها الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح ،للمطالبة بإطلاق سراح السياسي المختطف،محمد قحطان، وجميع المختطفين في سجون الانقلاب الحوثي.
ودعا نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني، إلى المشاركة في حملة تضامنية مع ،محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للإصلاح، المخفي قسرا في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، منذ سبع سنوات.
وأعرب نائب رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح، في تغريدة على صفحته بتويتر، عن الشكر لكل من عبر عن رفضه لتجاهل قحطان، في عملية مرتقبة لإطلاق أسرى ومختطفين.
وتطلع إلى المشاركة الواسعة في الحملة، تحت وسم "الحريه لقحطان" تضامناً مع هذا المطلب العادل، ولمطالبة السلطة والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه كافة المختطفين السياسيين والإعلاميين.