الإمارات تكشف سبب ارتفاع أسعار النفط عالميا وتعلق على استهداف منشآت النفط السعودية

الثلاثاء 29 مارس - آذار 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إن أوبك بلس تسعى لتوازن السوق وتحقيق مصلحة المستهلكين، وأن القرار المقبل لأوبك بلس سيستند على المراجعات الفنية لوضع السوق.

وأضاف المزروعي في مقابلة مع قناة "العربية" أن قرارات أوبك بلس تتخذ بشكل "براغماتي" بعيدا عن السياسة، وأن ارتفاع الأسعار حاليا ليس سببه عدم وجود نفط كاف في الأسواق.

ولفت وزير الطاقة الإماراتي إلى أن إقصاء بعض الدول لأنواع معينة من النفط هو ما يرفع الأسعار حاليا، وندعو الجميع للتحلي بالحكمة لضمان عدم ارتفاع الأسعار بشكل أكبر".

وقال المزروعي "ليس من الحكمة إغراق السوق بمزيد من النفط لأن بعض الدول لا ترغب باستخدام بعضه، وضمان أمن الإمدادات هو أمر في غاية الأهمية، ومن الضروري وقف الهجمات الإرهابية على منشآت النفط"،في اشارة لهجمات الحوثيين على منشآت نفطية في السعودية.

وأكد وزير الطاقة الإماراتي أن على الجميع المساهمة في ضمان أمن الإمدادات، مشيرا إلى أن أوبك بلس لم تضغط سابقا على أي دولة تعرضت للعقوبات".

واضاف "حذرنا سابقا ولا زلنا نشعر بالقلق حيال نقص الاستثمارات في الطاقة، وقيل لنا سابقا بأن الاستثمارات الجديدة غير مطلوبة واليوم تتغير هذه المطالب".