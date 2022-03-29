مليشيات الحوثي تستقبل شهر رمضان باعلان جرعة سعرية جديدة

الثلاثاء 29 مارس - آذار 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

عدد القراءات 418

فرضت ميليشيا الحوثي، في مناطق سيطرتها، جرعة سعرية جديدة في مادة الغاز المنزلي ،تزامنا مع قدوم شهر رمضان.

وفي التفاصيل أعلنت ميليشيا الحوثي، يوم الإثنين، رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي في مناطق سيطرتها الى 8350 ريالاً.

وبررت سلطات الحوثي سبب رفع السعر الى ما وصفته استمرار القطاع على مقطورات الغاز المنزلي المرحلة من صافر.

ويبدأ تنفيذ القرار الحوثي، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٩\٠٣\٢٠٢٢،حيث قالت المليشيات انها ستبدأ تنفيذ البرنامج التمويني للمواطنين عبر العقال من الغاز المستورد بسعر ٨٣٥٠ ريال للأسطوانة.

وقبل اسابيع رفعت سعر الأسطوانة الغاز من 4700 الى 5900، بمبرر رفع الشركة اليمنية للغاز سعرها.

وبهذا تكون شركة الغاز الحوثية قد رفعت سعر الاسطوانة الغاز خلال الشهر الأخير نحو 100 بالمئة.

ويتوقع بعد هذا الاعلان ان يرتفع سعر اسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى الضعف، حيث تصل قيمتها الان من 15 الى 17 الف ريال.