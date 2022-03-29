مقتل قائد بارز في الحزام الأمني بالعاصمة المؤقتة عدن

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قتل ،كرم المشرقي، قائد الحزام الأمني لمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن ، لحظة دخوله الى مقر عمله في قيادة القطاع الأمني الثامن.
وقتل قائد الحزام الأمني المدعوم من الامارات اثر إصابته بطلق ناري صباح اليوم.
وبحسب مصادر محلية فإن مسلحين على متن سيارة أطلقوا النار على المشرقي لحظة دخوله إلى مقر عمله في قيادة القطاع الأمني الثامن للحزام بالشيخ عثمان وقد إصيب وتم نقله للمشفى وفارق الحياة بعد ذلك.