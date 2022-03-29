آخر الاخبار

الإمارات تكشف سبب ارتفاع أسعار النفط عالميا وتعلق على استهداف منشآت النفط السعودية ما المحاور الستة التي تناقشها مشاورات الرياض بين الأطراف اليمنية؟ مليشيات الحوثي تستقبل شهر رمضان باعلان جرعة سعرية جديدة مقتل قائد بارز في الحزام الأمني بالعاصمة المؤقتة عدن الحوثيون يختطفون ثلاث شخصيات كانت في طريقها للمشاركة بمشاورات الرياض بالصور... سيارة بوتين المقاومة للقنابل والهجمات الكيميائية انطلاق مشاورات الرياض اليوم لإنهاء الأزمة اليمنية ”غروندبرغ“ يصل الرياض ويبحث مع مسؤولة سويدية جهود خفض التصعيد في اليمن مؤسسة وطن تسير قافلة طبية واسعة لأبطال الجيش الوطني في جبهات مأرب صدور المجموعة القصصية " مجنون الفقيه " للقاض اليمني محمد مصطفى العمراني

مقتل قائد بارز في الحزام الأمني بالعاصمة المؤقتة عدن

الثلاثاء 29 مارس - آذار 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن
عدد القراءات 650

قتل ،كرم المشرقي، قائد الحزام الأمني لمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن ، لحظة دخوله الى مقر عمله في قيادة القطاع الأمني الثامن.

وقتل قائد الحزام الأمني المدعوم من الامارات اثر إصابته بطلق ناري صباح اليوم. 

وبحسب مصادر محلية فإن مسلحين على متن سيارة أطلقوا النار على المشرقي لحظة دخوله إلى مقر عمله في قيادة القطاع الأمني الثامن للحزام بالشيخ عثمان وقد إصيب وتم نقله للمشفى وفارق الحياة بعد ذلك.

إقراء أيضاً
ما المحاور الستة التي تناقشها مشاورات الرياض بين الأطراف اليمنية؟
مليشيات الحوثي تستقبل شهر رمضان باعلان جرعة سعرية جديدة
الحوثيون يختطفون ثلاث شخصيات كانت في طريقها للمشاركة بمشاورات الرياض
انطلاق مشاورات الرياض اليوم لإنهاء الأزمة اليمنية
”غروندبرغ“ يصل الرياض ويبحث مع مسؤولة سويدية جهود خفض التصعيد في اليمن
مؤسسة وطن تسير قافلة طبية واسعة لأبطال الجيش الوطني في جبهات مأرب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس