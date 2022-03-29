الحوثيون يختطفون ثلاث شخصيات كانت في طريقها للمشاركة بمشاورات الرياض

الثلاثاء 29 مارس - آذار 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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اختطفت جماعة الحوثي، مساء الإثنين، ثلاثة من القيادات السياسية اليمنية، والتي كانت في طريقها للحضور في مشاورات الرياض والتي ستنطلق اليوم الثلاثاء برعاية خليجية.

وقالت مصادر محلية، إن جماعة الحوثي، خطفت ثلاثة من قيادات مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني للسلم والمصالح.

وأضافت المصادر، أن الثلاثة المختطفين، هم "أنور شعب، وحمود العودي، والمهندس عبدالرحمن العلفي".

وبحسب المصادر، فإن المختطفين قاموا بالتنسيق مع قيادات جماعة الحوثي في صنعاء، بعد أن تلقوا دعوة للحضور والمشاركة في مشاورات الرياض، فحصلوا على موافقة من قيادات الحوثي.

وأكدت المصادر، أن الثلاثة المختطفين، غادروا صنعاء، غير أن مسلحي الجماعة استوقفوهم في إحدى نقاط محافظة إب، وقاموا بخطفهم وإيداعهم أحد السجون بمدينة إب.