الحوثيون يختطفون ثلاث شخصيات كانت في طريقها للمشاركة بمشاورات الرياض بالصور... سيارة بوتين المقاومة للقنابل والهجمات الكيميائية انطلاق مشاورات الرياض اليوم لإنهاء الأزمة اليمنية ”غروندبرغ“ يصل الرياض ويبحث مع مسؤولة سويدية جهود خفض التصعيد في اليمن مؤسسة وطن تسير قافلة طبية واسعة لأبطال الجيش الوطني في جبهات مأرب صدور المجموعة القصصية " مجنون الفقيه " للقاض اليمني محمد مصطفى العمراني الرياض: صحفيون ينشرون صور وفيديوهات للقاعة التي ستحضن اكثر من 600 يمني بوسط الرياض تصريحات ومبادرات ومشاورات.. هل اقتربت الأزمة اليمنية من الحل؟.. تقرير أفضل مشروب لمواجهة العطش في شهر رمضان مصدر يمني يكشف لمأرب برس حقيقة تأجيل مشاورات الرياض ونقلها الى بلد آخر
اختطفت جماعة الحوثي، مساء الإثنين، ثلاثة من القيادات السياسية اليمنية، والتي كانت في طريقها للحضور في مشاورات الرياض والتي ستنطلق اليوم الثلاثاء برعاية خليجية.
وقالت مصادر محلية، إن جماعة الحوثي، خطفت ثلاثة من قيادات مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني للسلم والمصالح.
وأضافت المصادر، أن الثلاثة المختطفين، هم "أنور شعب، وحمود العودي، والمهندس عبدالرحمن العلفي".
وبحسب المصادر، فإن المختطفين قاموا بالتنسيق مع قيادات جماعة الحوثي في صنعاء، بعد أن تلقوا دعوة للحضور والمشاركة في مشاورات الرياض، فحصلوا على موافقة من قيادات الحوثي.
وأكدت المصادر، أن الثلاثة المختطفين، غادروا صنعاء، غير أن مسلحي الجماعة استوقفوهم في إحدى نقاط محافظة إب، وقاموا بخطفهم وإيداعهم أحد السجون بمدينة إب.