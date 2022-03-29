بالصور... سيارة بوتين المقاومة للقنابل والهجمات الكيميائية

الثلاثاء 29 مارس - آذار 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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يتحرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين داخل بلاده وخارجها في سيارة مصفحة تلفت أنظار الجميع، حيث إنها تتميز بمقاومتها للقنابل والهجمات الكيميائية، ويمكن لركابها البقاء على قيد الحياة حتى لو كانت السيارة مغمورة بالكامل في الماء، في تصميم أشبه بتصاميم سيارات أفلام «جيمس بوند».

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن السيارة الليموزين العملاقة من طراز «أوروس» وتزن 7 طن (7000 كيلو)، وتحتوي على إطارات بدون هواء لا تفسد ولا يؤثر بها الرصاص أو الثقوب، وكاميرات للرؤية الليلية، وزجاج مقوى بسمك 6 سم، ونظام ضغط الهواء للحماية من هجمات الغاز، وهي مصفحة بدروع عسكرية وبها مخرج طوارئ من خلال صندوق السيارة.

بالإضافة إلى ذلك، إذا واجهت السيارة اصطداماً لا مفر منه، فإن مقاعد الركاب تتحرك تلقائياً إلى وضع أكثر أماناً، ويتم شد جميع أحزمة المقاعد ثم إغلاق جميع الأبواب والنوافذ بإحكام.

وتم تصميم السيارة في معهد السيارات NAMI الحكومي في موسكو وقد صنعت من أجزاء روسية الصنع، وتلقت تمويلا حكوميا بقيمة 12.4 مليار روبل.

وشوهدت السيارة لأول مرة في حفل تنصيب بوتين في مايو (أيار) 2018، في حين أنه قبل ذلك كان يستقل سيارة مرسيدس - بنز إس 600، مثل سلفه ديمتري ميدفيديف.

ومن المتوقع أن يتلقى كبار المسؤولين الروس الآخرون إصدارات من سيارة بوتين المصفحة أيضاً