انطلاق مشاورات الرياض اليوم لإنهاء الأزمة اليمنية

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برعاية أممية ودعم مجلس التعاون الخليجي، تنطلق في الرياض، اليوم الثلاثاء، المشاورات اليمنية-اليمنية، على أن تستمر حتى السابع من أبريل المقبل.
ومن المقرر أن تناقش المشاورات 6 محاور، من بينها العسكرية والسياسية والإنسانية والتعافي الاجتماعي.
كما تهدف المشاورات اليمنية-اليمنية إلى فتح ممرات إنسانية وتحقيق الاستقرار.
هذا وكان الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، أكد أن دعوة المجلس لعقد المشاورات ليست مبادرة جديدة، وإنما تأكيد على أن الحل بأيدي اليمنيين.
كما دعا جميع أطراف الصراع اليمني للمشاركة في هذه المفاوضات، والدخول بمفاوضات سلام برعاية الأمم المتحدة وبدعم خليجي.