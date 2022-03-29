انطلاق مشاورات الرياض اليوم لإنهاء الأزمة اليمنية انطلاق مشاورات الرياض اليوم لإنهاء الأزمة اليمنية ”غروندبرغ“ يصل الرياض ويبحث مع مسؤولة سويدية جهود خفض التصعيد في اليمن مؤسسة وطن تسير قافلة طبية واسعة لأبطال الجيش الوطني في جبهات مأرب صدور المجموعة القصصية " مجنون الفقيه " للقاض اليمني محمد مصطفى العمراني الرياض: صحفيون ينشرون صور وفيديوهات للقاعة التي ستحضن اكثر من 600 يمني بوسط الرياض تصريحات ومبادرات ومشاورات.. هل اقتربت الأزمة اليمنية من الحل؟.. تقرير أفضل مشروب لمواجهة العطش في شهر رمضان مصدر يمني يكشف لمأرب برس حقيقة تأجيل مشاورات الرياض ونقلها الى بلد آخر الإرياني يحذّر من مخطط خطير لميليشيا الحوثي
وصل المبعوث الأممي الى اليمن هانس جرندبيرج، الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، بالتزامن مع استعدادات لإطلاق المشاورات اليمنية، التي ينظمها مجلس التعاون الخليجي.
ومن المرتقب أن يلتقي المبعوث الأممي، مسؤولين في الحكومة اليمنية ومسؤولين سعوديين وخليجيين ضمن خطة الإطار العام الذي بدأ العمل عليها منذ أسابيع، كما من المتوقع أن يشارك في افتتاح أعمال المشاورات اليمنية ـ اليمنية غداً الأربعاء وفق مصادر مطلعة.
في السياق، بحث غروند برغ مع وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، التي تزور الرياض، مسألة خفض التصعيد العسكري في اليمن.
وأفادت ليندي في حسابها على تويتر، بأنها عقدت لقاء هاما مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، حول جهود الأمم المتحدة لخفض التصعيد وتجديد العملية السياسية.
وأضافت "لقد شاركت انطباعاتي عن اجتماعاتي الأخيرة في المنطقة وناقشت كيف يمكن للاتحاد الأوروبي والسويد دعم الأمم المتحدة".