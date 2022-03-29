”غروندبرغ“ يصل الرياض ويبحث مع مسؤولة سويدية جهود خفض التصعيد في اليمن

الثلاثاء 29 مارس - آذار 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 66

وصل المبعوث الأممي الى اليمن هانس جرندبيرج، الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، بالتزامن مع استعدادات لإطلاق المشاورات اليمنية، التي ينظمها مجلس التعاون الخليجي.



ومن المرتقب أن يلتقي المبعوث الأممي، مسؤولين في الحكومة اليمنية ومسؤولين سعوديين وخليجيين ضمن خطة الإطار العام الذي بدأ العمل عليها منذ أسابيع، كما من المتوقع أن يشارك في افتتاح أعمال المشاورات اليمنية ـ اليمنية غداً الأربعاء وفق مصادر مطلعة.



في السياق، بحث غروند برغ مع وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، التي تزور الرياض، مسألة خفض التصعيد العسكري في اليمن.



وأفادت ليندي في حسابها على تويتر، بأنها عقدت لقاء هاما مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، حول جهود الأمم المتحدة لخفض التصعيد وتجديد العملية السياسية.



وأضافت "لقد شاركت انطباعاتي عن اجتماعاتي الأخيرة في المنطقة وناقشت كيف يمكن للاتحاد الأوروبي والسويد دعم الأمم المتحدة".

