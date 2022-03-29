مؤسسة وطن تسير قافلة طبية واسعة لأبطال الجيش الوطني في جبهات مأرب

الثلاثاء 29 مارس - آذار 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ خاص

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سيرت مؤسسة وطن التنموية صباح اليوم قافلة طبية واسعة لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كافة الجبهات.

وعقب عملية التعبئة، وترتيب الأدوات الطبية، انطلقت القافلة من وسط مدينة مارب صوب الجبهات، وعليها الاعلام الوطنية.

وقال رضوان مسعود المدير التنفيذي للمؤسسة إن القافلة تسعى لتعزيز النقاط الطبية في كافة الجبهات بالأدوية والمستلزمات الطبية النوعية.

وأضاف في تصريح صحفي أن المؤسسة تضع مداواة جراح الأبطال في سلم أولوياتها، مشيرا إلى أن الدعم والإسناد الشعبي والمجتمعي سيتواصل لأبطال الجيش والمقاومة في كافة الجبهات، حتى استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.

من جانبه أكد العميد الركن داوود يحيى عبدالله رئيس دائرة الخدمات الطبية في وزارة الدفاع أن القافلة ستساهم في تعزيز النقاط الطبية في مختلف الجبهات، موضحا أن القافلة تشمل معظم الأدوية والاحتياجات المطلوبة.

وعبر العميد داوود عن شكره لمؤسسة وطن على دعمها المتواصل للجبهات، موضحا أن الدعم والإسناد الشعبي والمجتمعي يضاعف صمود وبسالة الأبطال بوجه العدو الحوثي.

يذكر أن هذه القافلة الطبية الرابعة والتي تسيرها مؤسسة وطن للأبطال في الجبهات، و القافلة الأولى خلال العام ٢٠٢٢.