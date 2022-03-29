مؤسسة وطن تسير قافلة طبية واسعة لأبطال الجيش الوطني في جبهات مأرب صدور المجموعة القصصية " مجنون الفقيه " للقاض اليمني محمد مصطفى العمراني الرياض صحفيين ينشرون صور وفيديوهات للقاعة التي ستحضن اكثر من 600 يمني بوسط الرياض تصريحات ومبادرات ومشاورات.. هل اقتربت الأزمة اليمنية من الحل؟.. تقرير أفضل مشروب لمواجهة العطش في شهر رمضان مصدر يمني يكشف لمأرب برس حقيقة تأجيل مشاورات الرياض ونقلها الى بلد آخر الإرياني يحذّر من مخطط خطير لميليشيا الحوثي قائد عسكري يتحدث عن انهيارات ميدانية واسعة في صفوف مليشيا الحوثي جنوبي مأرب ويؤكد : قادم الأيام ستكون جحيماً على المليشيات الإصلاح يدعو لحملة إعلامية للمطالبة بإطلاق محمد قحطان والمختطفين السياسيين والاعلاميين توقعات لا تبشر بالخير.. ماذا قالت العرافة البلغارية “بابا فانغا” عن مستقبل بوتين وحروبه الدموية
سيرت مؤسسة وطن التنموية صباح اليوم قافلة طبية واسعة لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كافة الجبهات.
وعقب عملية التعبئة، وترتيب الأدوات الطبية، انطلقت القافلة من وسط مدينة مارب صوب الجبهات، وعليها الاعلام الوطنية.
وقال رضوان مسعود المدير التنفيذي للمؤسسة إن القافلة تسعى لتعزيز النقاط الطبية في كافة الجبهات بالأدوية والمستلزمات الطبية النوعية.
وأضاف في تصريح صحفي أن المؤسسة تضع مداواة جراح الأبطال في سلم أولوياتها، مشيرا إلى أن الدعم والإسناد الشعبي والمجتمعي سيتواصل لأبطال الجيش والمقاومة في كافة الجبهات، حتى استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.
من جانبه أكد العميد الركن داوود يحيى عبدالله رئيس دائرة الخدمات الطبية في وزارة الدفاع أن القافلة ستساهم في تعزيز النقاط الطبية في مختلف الجبهات، موضحا أن القافلة تشمل معظم الأدوية والاحتياجات المطلوبة.
وعبر العميد داوود عن شكره لمؤسسة وطن على دعمها المتواصل للجبهات، موضحا أن الدعم والإسناد الشعبي والمجتمعي يضاعف صمود وبسالة الأبطال بوجه العدو الحوثي.
يذكر أن هذه القافلة الطبية الرابعة والتي تسيرها مؤسسة وطن للأبطال في الجبهات، و القافلة الأولى خلال العام ٢٠٢٢.