الرياض صحفيين ينشرون صور وفيديوهات للقاعة التي ستحضن اكثر من 600 يمني بوسط الرياض

الثلاثاء 29 مارس - آذار 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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نشر صحفيين يمنيين في العاصمة السعودية الرياض فيديوهات وصور قالوا انها للقاعة التي ستحتضن المشاورات اليمنية اليمنية المزمع عقدها خلال أيام بالرياض .

ونشر الصحفي والسياسي اليمني فخري العرشي على حسابة بتويتر تغريدتين بالعربي والانجليزي مرفقة بفيديوهات قال تشاهدونه الان . وعلق قائلا : وضع اللمسات الاخيرة استعداداً لاستقبال المشاركين في المشاورات اليمنية اليمنية التي ستقام غدًا في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في المقر الدائم #الرياض . غدًا هو الموعد الذي أقره الأمين العام الدكتور نايف الحجرف، وفيه تسجيل المشاركين، توزيع المجموعات واستلام الأدبيات الى اخره من الاعمال . وفي مضمون ترجمة التغريدة الانجليزية، مخاطبًا فيها القارئ الاجنبي، قال فيها " هنا تأتي قيمة وجود إخوة جيدين من حولك، يقصد بها السعودية ودول مجلس التعاون،

وأضاف استعدادات دون توقف او كلل بجهود لا حدود لها من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لجعل المحادثات اليمنية اليمنية تجمعًا ناجحًا في العاصمة السعودية #الرياض بهدف بناء أفكار بناءة، تساهم في إنهاء الحرب وتحقيق سلام عادل للبلاد بأكملها.

ونشر المذيع بقناة الغد المشرق الاماراتيه عبد الكريم المدي فيديو أيضا للقاعه نفسها قال فيها انها اللمسات الاخيره أيضا ..متمنيا لليمنيين الذاهبين للرياض التوفيق والسداد ..

من جانبه أكد الصحفي محمد الصالحي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إقامة مشاورات الرياض في وقته المحدد ولا صحة لتأخير او نقل المشاورات من العاصمة السعودية الرياض.

هذا وقد دعاء مجلس التعاون الخليجي الى مشاورات يمنيه يمنيه بما فيهم الحوثيين الذي رفضوا الذهاب الى مشاورات سلام من اجل وقف نزيف الدم اليمني وإيقاف الحرب .

وقال الأمين العام للمجلس نايف الحجرف ان المشاورات ستعقد بمن حضر .