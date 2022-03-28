تصريحات ومبادرات ومشاورات.. هل اقتربت الأزمة اليمنية من الحل؟.. تقرير أفضل مشروب لمواجهة العطش في شهر رمضان مصدر يمني يكشف لمأرب برس حقيقة تأجيل مشاورات الرياض ونقلها الى بلد آخر الإرياني يحذّر من مخطط خطير لميليشيا الحوثي قائد عسكري يتحدث عن انهيارات ميدانية واسعة في صفوف مليشيا الحوثي جنوبي مأرب ويؤكد : قادم الأيام ستكون جحيماً على المليشيات الإصلاح يدعو لحملة إعلامية للمطالبة بإطلاق محمد قحطان والمختطفين السياسيين والاعلاميين توقعات لا تبشر بالخير.. ماذا قالت العرافة البلغارية “بابا فانغا” عن مستقبل بوتين وحروبه الدموية روسيا تعلن موقفها النهائي من هجوم الحوثي على السعودية وتصدر بيانا مسؤول في البنتاغون يكشف تطورات هامة عن الوضع داخل أوكرانيا مأرب تحتفل في توديع 50 جريحاً من أفراد الجيش الوطني لتلقي العلاج والتأهيل بسلطنة عمان
يعد مشروب التوت من العصائر التي تحرص العديد من الأسر على وضعه ضمن المائدة الرمضانية؛ لكونه يساعد على مواجهة عطش الصوم.
فيتامينات متنوعة:
ويحتوي التوت على مجموعة من الفيتامينات، أبرزها فيتامين (A) وفيتامين (C)، بالإضافة إلى احتوائه على كمية كبيرة من الكالسيوم والتي يحتاجها الجسم بشكل واضح في شهر رمضان، كما يقوم التوت بتعزير وظائف الدماغ وينشط الذاكرة.
مخاطر أمراض القلب:
كما أن تناول عصير التوت يساعد على خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين، إذ كشفت دراسة أجرتها الجمعية الكيميائية الأمريكية أن تناول عصير التوت يوميًّا يساعد على ارتفاع مستويات “الكوليسترول الجيد” بنسبة تصل إلى 121%، كما يساعد في منع الإصابة بتسوس الأسنان، والحفاظ على مينا الأسنان؛ وذلك لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة.
منع حصى الكلى:
كما أن هناك فوائد عديدة أيضًا للتوت على الكلى إذ يحتوي التوت على حمض الكينيك الذي يساعد على منع تكون حصى الكلى، إلى جانب أنه يساعد على تخليص الجسم من النفايات والبكتيريا، كما يحتوي على مواد مضادة للأكسدة والمعادن التي تساعد على الحد من الإصابة بالالتهابات.