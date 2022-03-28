أفضل مشروب لمواجهة العطش في شهر رمضان

الإثنين 28 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يعد مشروب التوت من العصائر التي تحرص العديد من الأسر على وضعه ضمن المائدة الرمضانية؛ لكونه يساعد على مواجهة عطش الصوم.

فيتامينات متنوعة:

ويحتوي التوت على مجموعة من الفيتامينات، أبرزها فيتامين (A) وفيتامين (C)، بالإضافة إلى احتوائه على كمية كبيرة من الكالسيوم والتي يحتاجها الجسم بشكل واضح في شهر رمضان، كما يقوم التوت بتعزير وظائف الدماغ وينشط الذاكرة.

مخاطر أمراض القلب:

كما أن تناول عصير التوت يساعد على خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين، إذ كشفت دراسة أجرتها الجمعية الكيميائية الأمريكية أن تناول عصير التوت يوميًّا يساعد على ارتفاع مستويات “الكوليسترول الجيد” بنسبة تصل إلى 121%، كما يساعد في منع الإصابة بتسوس الأسنان، والحفاظ على مينا الأسنان؛ وذلك لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة.

منع حصى الكلى:

كما أن هناك فوائد عديدة أيضًا للتوت على الكلى إذ يحتوي التوت على حمض الكينيك الذي يساعد على منع تكون حصى الكلى، إلى جانب أنه يساعد على تخليص الجسم من النفايات والبكتيريا، كما يحتوي على مواد مضادة للأكسدة والمعادن التي تساعد على الحد من الإصابة بالالتهابات.