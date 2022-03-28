مصدر يمني يكشف لمأرب برس حقيقة تأجيل مشاورات الرياض ونقلها الى بلد آخر

الإثنين 28 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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نفى مصدر يمني مساء اليوم الاثنين صحة ما تردد مؤخرا عن إمكانية تأجيل المشاورات "اليمنية - اليمنية" على أن تعقد في بلد آخر غير الرياض.

واوضح المصدر لمأرب برس بأن مشاورات اليمنية اليمنية التي دعا اليها مجلس التعاون الخليجي خلال الأيام القليلة الماضية ستعقد في وقتها المحدد 29 مارس/آذار الجاري في الرياض.

والخميس الماضي، أعلن مجلس التعاون الخليجي اعتزامه استضافة مشاورات للأطراف اليمنية في 29 مارس/آذار الجاري في الرياض بهدف التوصل إلى احلال السلام في اليمن وايقاف الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الإيرانية.