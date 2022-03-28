تصريحات ومبادرات ومشاورات.. هل اقتربت الأزمة اليمنية من الحل؟.. تقرير أفضل مشروب لمواجهة العطش في شهر رمضان مصدر يمني يكشف لمأرب برس حقيقة تأجيل مشاورات الرياض ونقلها الى بلد آخر الإرياني يحذّر من مخطط خطير لميليشيا الحوثي قائد عسكري يتحدث عن انهيارات ميدانية واسعة في صفوف مليشيا الحوثي جنوبي مأرب ويؤكد : قادم الأيام ستكون جحيماً على المليشيات الإصلاح يدعو لحملة إعلامية للمطالبة بإطلاق محمد قحطان والمختطفين السياسيين والاعلاميين توقعات لا تبشر بالخير.. ماذا قالت العرافة البلغارية “بابا فانغا” عن مستقبل بوتين وحروبه الدموية روسيا تعلن موقفها النهائي من هجوم الحوثي على السعودية وتصدر بيانا مسؤول في البنتاغون يكشف تطورات هامة عن الوضع داخل أوكرانيا مأرب تحتفل في توديع 50 جريحاً من أفراد الجيش الوطني لتلقي العلاج والتأهيل بسلطنة عمان
نفى مصدر يمني مساء اليوم الاثنين صحة ما تردد مؤخرا عن إمكانية تأجيل المشاورات "اليمنية - اليمنية" على أن تعقد في بلد آخر غير الرياض.
واوضح المصدر لمأرب برس بأن مشاورات اليمنية اليمنية التي دعا اليها مجلس التعاون الخليجي خلال الأيام القليلة الماضية ستعقد في وقتها المحدد 29 مارس/آذار الجاري في الرياض.
والخميس الماضي، أعلن مجلس التعاون الخليجي اعتزامه استضافة مشاورات للأطراف اليمنية في 29 مارس/آذار الجاري في الرياض بهدف التوصل إلى احلال السلام في اليمن وايقاف الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الإيرانية.