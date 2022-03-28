الإرياني يحذّر من مخطط خطير لميليشيا الحوثي

الإثنين 28 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الإثنين، تصعيد ميليشيا الحوثي حملات الابتزاز والتضييق على ما تبقى من القطاع الخاص ورجال المال والاعمال في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

الإرياني يطالب بتدخل دولي سريع

وأوضح الإرياني في تصريح صحفي بـ ، أن ميليشيا الحوثي قامت بإغلاق عدد من الشركات والمصانع، في محاولة لإجبار ملاكها على دفع مزيد من الجبايات غير قانونية، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية للمواطنين.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية، قامت ضمن الحملات الممنهجة بإغلاق 12 شركة تجارية لإنتاج واستيراد المواد الغذائية، بينها شركة ناتكو التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاؤه، وشركة المخلافي للاستيراد والتبريد، ومصنع شملان أكبر مصانع إنتاج المياه المعدنية في اليمن ووقف خطوط الإنتاج وطرد العاملين.

كما أكد أن هذا التصعيد يندرج ضمن مخطط ميليشيا الحوثي لتدمير البيوت التجارية الكبرى وإنهاك رأس المال الوطني، ودفعه للمغادرة خارج البلد، وإحلال تجار تابعين لها بهدف إحكام سيطرتها على الإقتصاد اليمني، واستيراد المواد الغذائية، وتوظيفها كأحد ادوات الحرب والإخضاع والحشد لجبهات القتال.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة هذه الممارسات التي تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي والمعاناة الإنسانية، وممارسة ضغط على مليشيا الحوثي لوقف جباياتها وضغوطها على القطاع الخاص والسماح بحرية تدفق السلع الأساسية والاستهلاكية للمواطنين دون قيود.