قائد عسكري يتحدث عن انهيارات ميدانية واسعة في صفوف مليشيا الحوثي جنوبي مأرب ويؤكد : قادم الأيام ستكون جحيماً على المليشيات

الإثنين 28 مارس - آذار 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، تحقيق انتصاراتها الميدانية في مختلف مسرح عمليات القتال في الجبهات الجنوبية، لمحافظة مأرب الجنوبية.

ونقل موقع الجيش"سبتمبر نت" عن قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة قولة بـ أن قوات الجيش والمقاومة تواصل تقدمها في معاركها لليوم الرابع على التوالي في الجبهات الجنوبية وسط انهيارات ميدانية واسعة في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأفاد أن طلائع الجيش والمقاومة أصبحت تحاصر من تبقى من عناصر المليشيا الإيرانية في جبهة "ملعاء"، لافتا إلى أن المليشيا تلقت خلال معارك اليومين الماضيين خسائر بشرية ومادية كبيرة في عدتها وعتادها.

وقال "إن رمال وصحراء جنوب محافظة مأرب، تحولت إلى مقابر جماعية التهمت حشود، وقطعان المد الفارسي ومليشياته الحوثية ممن زجت بهم إلى محارق الموت والهلاك".

وأكد اللواء ثوابة أن الأيام القادمة ستكون بمثابة الجحيم الذي سيلتهم مليشيا السلالة والكهنوت الإمامية، مضيفا " إن أبطال الجيش والمقاومة عازمون على مواصلة وتحقيق الانتصارات حتى استعادة وتحرير العاصمة المحتلة صنعاء وبقية المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة تلك العصابة الاجرامية المارقة".

وأشاد بالدور الكبير لمقاتلات التحالف العربي بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى ما يقوم به صقور الجو من دور فعال ومحوري في استهداف تعزيزات وآليات وتجمعات المليشيا الإيرانية سواء في جبهات مأرب الجنوبية، وأيضاً الجبهات الشمالية الغربية.