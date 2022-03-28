الإرياني يحذّر من مخطط خطير لميليشيا الحوثي قائد عسكري يتحدث عن انهيارات ميدانية واسعة في صفوف مليشيا الحوثي جنوبي مأرب ويؤكد : قادم الأيام ستكون جحيماً على المليشيات الإصلاح يدعو لحملة إعلامية للمطالبة بإطلاق محمد قحطان والمختطفين السياسيين والاعلاميين توقعات لا تبشر بالخير.. ماذا قالت العرافة البلغارية “بابا فانغا” عن مستقبل بوتين وحروبه الدموية روسيا تعلن موقفها النهائي من هجوم الحوثي على السعودية وتصدر بيانا مسؤول في البنتاغون يكشف تطورات هامة عن الوضع داخل أوكرانيا مأرب تحتفل في توديع 50 جريحاً من أفراد الجيش الوطني لتلقي العلاج والتأهيل بسلطنة عمان صفقة الأسرى المرتقبة بين الشرعية والمليشيات.. مسؤول حكومي يكشف تفاصيل جديدة 7دول غربية تعلن موقفها النهائي وتحسين الجدل حول دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل تداعيات «زلة لسان» صدرت من بايدن بخصوص بوتين.. ماذا قال؟
تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، تحقيق انتصاراتها الميدانية في مختلف مسرح عمليات القتال في الجبهات الجنوبية، لمحافظة مأرب الجنوبية.
ونقل موقع الجيش"سبتمبر نت" عن قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة قولة بـ أن قوات الجيش والمقاومة تواصل تقدمها في معاركها لليوم الرابع على التوالي في الجبهات الجنوبية وسط انهيارات ميدانية واسعة في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.
وأفاد أن طلائع الجيش والمقاومة أصبحت تحاصر من تبقى من عناصر المليشيا الإيرانية في جبهة "ملعاء"، لافتا إلى أن المليشيا تلقت خلال معارك اليومين الماضيين خسائر بشرية ومادية كبيرة في عدتها وعتادها.
وقال "إن رمال وصحراء جنوب محافظة مأرب، تحولت إلى مقابر جماعية التهمت حشود، وقطعان المد الفارسي ومليشياته الحوثية ممن زجت بهم إلى محارق الموت والهلاك".
وأكد اللواء ثوابة أن الأيام القادمة ستكون بمثابة الجحيم الذي سيلتهم مليشيا السلالة والكهنوت الإمامية، مضيفا " إن أبطال الجيش والمقاومة عازمون على مواصلة وتحقيق الانتصارات حتى استعادة وتحرير العاصمة المحتلة صنعاء وبقية المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة تلك العصابة الاجرامية المارقة".
وأشاد بالدور الكبير لمقاتلات التحالف العربي بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى ما يقوم به صقور الجو من دور فعال ومحوري في استهداف تعزيزات وآليات وتجمعات المليشيا الإيرانية سواء في جبهات مأرب الجنوبية، وأيضاً الجبهات الشمالية الغربية.