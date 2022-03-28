الإصلاح يدعو لحملة إعلامية للمطالبة بإطلاق محمد قحطان والمختطفين السياسيين والاعلاميين

الإثنين 28 مارس - آذار 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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استنكر التجمع اليمني للإصلاح تجاهل اسم السياسي محمد قحطان فيما يجري تداوله من قوائم تبادل الأسرى بين الشرعية وجماعة الحوثي، داعيا لحملة تطالب السلطة والأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها تجاه جميع السياسيين والاعلاميين.

وأشار عدنان العديني نائب رئيس دائرة الإعلام بالإصلاح إلى أن الحملة التي تدعو الدائرة لإطلاقها عصر غد الأربعاء، تتوافق في توقيتها مع الذكرى السابعة لاختطاف عضو الهيئة العليا للإصلاح محمد قحطان، وكذا مع ما يتردد بشأن جهود تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي.

وكان الإصلاح قد عبر في وقت سابق اليوم عن أسفه لعدم إدراج اسم القائد السياسي محمد قحطان في قوائم تبادل الأسرى بين الشرعية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة.

مستنكرا في بيان له بهذه المناسبة "هذا التجاهل لشخصية سياسية وقامة وطنية نص القرار الأممي 2216 على إطلاقه"، مطالبا "القيادة السياسية والحكومة لتحمل مسؤولياتهم إزاء الأستاذ قحطان والصحفيين وبقية المختطفين لدى المليشيا الحوثية وبذل كل الجهود من أجل إنقاذهم".