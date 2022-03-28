توقعات لا تبشر بالخير.. ماذا قالت العرافة البلغارية “بابا فانغا” عن مستقبل بوتين وحروبه الدموية

الإثنين 28 مارس - آذار 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت وسائل إعلام غربية، اليوم الإثنين، إن العرافة البلغارية الشهيرة، فانغيليا بانديفا غوشتيروفا، المعروفة باسم “بابا فانغا”، والتي رحلت منذ سنوات، تنبأت بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيصبح “سيد العالم”.

توقعات بابا فانغا عن بوتين

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن بابا فانغا توقعت في مقابلة عام 1979 بأن روسيا ستهيمن على العالم، كما قدمت تنبؤاً مخيفاً بشأن الحرب العالمية الثالثة والاستخدام المحتمل للأسلحة النووية وموت الملايين جراء ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال المقابلة التي أجرتها مع الصحفية فالنتين سيدوروف، قالت العرافة البلغارية إن “مجد بوتين سيبقى كما هو”، مضيفة: “لا أحد يستطيع أن يوقف روسيا، سيكون هناك الكثير من الضحايا في الحروب”.

وتابعت: “سيذوب الجميع، كما لو كانوا جليداً، سيبقى شيء واحد فقط على حاله – مجد فلاديمير بوتين ومجد روسيا. وسيكون بوتين سيد العالم”.

وتوفيت بابا فانغا قبل 25 عاماً في عام 1996 عن 84 عاماً وقد تحققت العديد من تنبؤاتها، ومن بينها تفكك الاتحاد السوفيتي، وانفجار مفاعل تشيرنوبل، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأحداث 11 سبتمبر (أيلول) في أمريكا، وموجات تسونامي المدمرة في تايلاند.

بالإضافة إلى ظهور فيروس كورونا المستجد، حيث قالت إن البشرية ستصاب في 2020 “بوباء خطير جداً يؤدي إلى موت مئات الملايين”، مشيرة إلى أن “الخراب سيأتي من الأصفر”، وهو ما يشير إلى الصين التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة، حيث تنتمي إلى “العرق الأصفر”.

بالإضافة إلى ذلك، تنبأت العرافة البلغارية بإصابة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بفيروس كورونا، حيث قالت إن “الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة سوف يستسلم لمرض غير معروف في وقت ما في المستقبل القريب”.

كما أكدت فانغا، فإن عام 5079 سيكون العام الذي سينتهي فيه الكون.

لكن وفقاً لعدد من الخبراء فإن 68 في المائة فقط من تنبؤات فانغا دقيقة، حيث أشاروا إلى أن هناك عدداً كبيراً من التوقعات التي أطلقتها لم تحدث.