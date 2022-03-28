مجموعة الـ7 تعلن موقفها من دفع الروبل الروسي مقابل الغاز

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رفضت مجموعة السبع، مطلب روسيا، الدفع بالروبل لشراء الطاقة الروسية، مطالبة في نفس الوقت بضرورة احترام عقود الطاقة مع موسكو.
مجموعة السبع ترفض استخدام الروبل
ونقلًا عن موقع العربية، قال وزير الاقتصاد الألماني، روبيرت هباك، اليوم الاثنين، إن مجموعة السبع ترفض مطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدفع بالروبل لشراء الطاقة الروسية.
وأضاف الوزير الألماني أن دول مجموعة السبع تصر على أنه يجب احترام عقود الطاقة مع روسيا.
وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، اليوم، أن بوتين أوعز للحكومة والبنك المركزي وشركة غازبروم، باتخاذ إجراءات لتغيير عملة الدفع مقابل الغاز إلى الروبل للدول “غير الصديقة” بحلول 31 مارس الجاري.
وتأتي 70% من إيرادات النفط والغاز الروسيين من دول تم تصنيفها “غير صديقة”. ووفقًا لـ “غازبروم”، فإن تسوية 58% من مبيعات الغاز الطبيعي تتم باليورو، و39% تتم بالدولار.
بيع الغاز والنفط بالروبل
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرر في وقت سابق، بيع الغاز والنفط الروسي بالروبل وليس بالدولار أو اليورو في محاولة لتخفيف وطأة العقوبات التي فرضتها أمريكا وأوروبا على روسيا منذ العملية الروسية في أوكرانيا.
وقال بوتين : روسيا ستواصل التزاماتها بخصوص الغاز والنفط وفق العقود الآجلة الموقعة سابقًا لكن لن نستخدم عملات الدول غير الصديقة في مدفوعات الغاز، مشيرًا إلى أن الدولار أصبح عملة غير مضمونة.