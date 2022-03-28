روسيا تعلن موقفها النهائي من هجوم الحوثي على السعودية وتصدر بيانا

الإثنين 28 مارس - آذار 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أدانت روسيا بشدة هجمات الحوثيين على البنية التحتية في السعودية، مشيرة إلى أن هذه الأعمال ستثير التصعيد في منطقة الخليج.

وجاء في بيان الوزارة: "تدين موسكو بشدة الأعمال المسلحة لجماعة الحوثية الموجهة ضد أهداف مدنية في السعودية.. مثل هذه الأعمال محفوفة بمزيد من تصعيد العنف في منطقة الخليج، وقد يكون لها عواقب وخيمة على الوضع البيئي في المنطقة".

وجددت الوزارة "دعوة جميع أطراف الصراع اليمني إلى ضبط النفس ووقف المواجهة المسلحة، التي يقتل فيها المدنيون وتدمر البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية".

وأضافت: "مضطرون للقول إن هجمات الحوثيين على أهداف في الدول المجاورة بنتيجة مباشرة للتدهور المستمر للوضع في اليمن، تؤدي إلى تقويض جهود السلام التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ".

وقالت: "نعيد التأكيد على موقفنا الثابت المؤيد للتغلب على التناقضات من خلال حوار شامل، مع مراعاة مصالح جميع القوى السياسية والطوائف في اليمن، والتوصل في أقرب وقت إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة