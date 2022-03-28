مسؤول في البنتاغون يكشف تطورات هامة عن الوضع داخل أوكرانيا

الإثنين 28 مارس - آذار 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال ‏مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، اليوم الإثنين: “تركيزنا على تزويد الأوكرانيين بالأسلحة التي يستطيعون استخدامها”.

‏وأضاف: “نناقش مع حلفائنا تزويد الأوكرانيين بمنظومة الدفاع الجوية الروسية S300”.

‏وتابع: “سنرسل 6 طائرات حربية إلى ألمانيا مع 240 فردًا من الجيش الأمريكي”، مضيفاً “لن يتم استخدام هذه الطائرات لمهاجمة القوات الروسية في أوكرانيا”.

المسؤول الأمريكي مضى في القول: “ماريوبول تتعرض لقصف روسي عنيف جواً وبالصواريخ”.

وأكد أن القوات الأوكرانية متماسكة داخل ماريوبول رغم الحصار الروسي، قائلاً: “القوات الروسية تأخذ مواقع دفاعية حول كييف ولا تتقدم”.

‏وبحسب المسؤول في البنتاغون، فإنه لا تأكيد حتى الآن أن إربين عادت لسيطرة القوات الأوكرانية، لافتاً إلى أن روسيا تركز جهدها العسكري على منطقة دونباس، وفق ما نقلته العربية.