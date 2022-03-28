مسؤول في البنتاغون يكشف تطورات هامة عن الوضع داخل أوكرانيا

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قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، اليوم الإثنين: “تركيزنا على تزويد الأوكرانيين بالأسلحة التي يستطيعون استخدامها”.
وأضاف: “نناقش مع حلفائنا تزويد الأوكرانيين بمنظومة الدفاع الجوية الروسية S300”.
وتابع: “سنرسل 6 طائرات حربية إلى ألمانيا مع 240 فردًا من الجيش الأمريكي”، مضيفاً “لن يتم استخدام هذه الطائرات لمهاجمة القوات الروسية في أوكرانيا”.
المسؤول الأمريكي مضى في القول: “ماريوبول تتعرض لقصف روسي عنيف جواً وبالصواريخ”.
وأكد أن القوات الأوكرانية متماسكة داخل ماريوبول رغم الحصار الروسي، قائلاً: “القوات الروسية تأخذ مواقع دفاعية حول كييف ولا تتقدم”.
وبحسب المسؤول في البنتاغون، فإنه لا تأكيد حتى الآن أن إربين عادت لسيطرة القوات الأوكرانية، لافتاً إلى أن روسيا تركز جهدها العسكري على منطقة دونباس، وفق ما نقلته العربية.