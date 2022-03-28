مأرب تحتفل في توديع 50 جريحاً من أفراد الجيش الوطني لتلقي العلاج والتأهيل بسلطنة عمان

الإثنين 28 مارس - آذار 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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احتفت مأرب بتوديع العشرات من جرحى الجيش الوطني من مبتوري الأطراف والذين سيتلقون العلاج والتأهيل بالمركز العربي للأطراف الصناعية بسلطنة عمان.

وفي حفل توديع الدفعة الثانية عشر لعدد خمسين جريحاً، أوضح ممثل المركز العربي للأطراف الصناعية مستشار وزير الشباب والرياضة- داوود علوه" أن مؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي وعبر المركز العربي للأطراف الصناعية استقبلوا أكثر من 600 مبتور ومبتورة الأطراف من كل فئات المجتمع المتضررين من الحرب خلال الفترة الماضية".

واشار إلى" أن مركز الأطراف سيستمر في علاج الجرحى حتى يتم تأهيل وعلاج أكبر عدد منهم".

وأشاد علوه " بتضحيات الجرحى وبطولاتهم في مقارعة مليشيا الحوثي الإرهابية، منوهاً الى مسئولية المجتمع والحكومة في اعطائهم أولوية وأهمية ازاء ما ضحوا ببعض من اجسادهم".

من جانبه اشاد مدير عام مكتب الصحة والسكان بمأرب- الدكتور عبدالعزيز الشدادي بتكاتف الجهود الرسمية والطوعية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للجرحى".. وفي الحفل دعا مدير دائرة الخدمات الطبية العميد الركن داوود يحي داوود "مؤسسات المجتمع المدني أن يحذوا حذوا مؤسسة الشيخ حمود المخلافي في تقديم الخدمات العلاجية للجرحى".

مؤكدا أن القيادة السياسية والعسكرية تولي اهتماماً كبيراً بفئة الجرحى والمبتورين".

وقال:" كل ما قدمناه للجرحى واجب علينا، وسنظل مدينين لهم، ومهما تكلمنا لن نفيهم حقهم".

فيما اعتبر وكيل محافظة مأرب- محمد علي المعوضي ما يحمله الجرحى من جراح وسام شرف لهم، كون بعض من اجسادهم سبقتهم للجنة". وشكر المعوضي سلطنة عمان ومؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي على دورهم الكبير في تقديم الخدمات العلاجية للجرحى".

وفي الفعالية قُدمت العديد من الفقرات الفنية الوطنية والمعبرة عن هذه الفئة الهامة في المجتمع وسط تفاعل كبير من الحاضرين والحاضرات.

حضر الفعالية وكيل الهيئة العامة للبيئة - أنور الحميري،

ومدير عام الشؤون الإجتماعية والعمل بأمانة العاصمة- عباس عبدالمغني،

والشيخ قايد المثيل مدير عام مديرية دمت،

وعلي الحدمة نائب رئيس اللجنة الطبية،

مع عدد من مدراء عموم المحافظات وقادة الألوية العسكرية وومثلي الجهات الرسمية.