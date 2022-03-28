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7دول غربية تعلن موقفها النهائي وتحسين الجدل حول دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

الإثنين 28 مارس - آذار 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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 اتفقت دول مجموعة السبع الكبار G7 على دعوة شركاتها إلى عدم قبول فواتير إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا بعملتها الوطنية الروبل.

 أفادت بذلك وكالة "كيودو" اليوم الاثنين نقلا عن مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

وأضافت الوكالة أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق في اجتماع طارئ لوزراء الطاقة من الدول السبع، هي بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.

وأكد روبرت هابيك، نائب المستشار وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، حقيقة التوصل إلى اتفاق على رفض قرار موسكو تحويل مدفوعات إمدادات الغاز إلى الروبل، والذي وصفه بأنه "محاولة لتقسيم الغرب".

كما أكد هابيك استعداد بلاده لمواجهة كافة السيناريوهات بشأن توقف واردات الغاز من روسيا

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