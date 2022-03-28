الداخلية تبدأ صرف معاشات المتقاعدين لشهر مارس وتعلن اشهار خدمات نوعية الكترونية لأول مرة في تاريخ الوزارة

الإثنين 28 مارس - آذار 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-عدن

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بدأت وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية، صرف معاشات متقاعدي الوزارة لشهر مارس 2022م اعتبارا من مساء امس الأحد .

ونقلت وكالة (سبأ) عن مدير عام صندوق التقاعد بالوزارة العميد فضل العبادي إن معاشات مارس 2022م سيتم صرفه لمتقاعدي الداخلية والأمن السياسي، عبر بنك الكريمي وكافة فروعه في المحافظات المحررة بحسب القوام المعتمد لدى الإدارة العامة للتقاعد بالوزارة.

في سياق منفصل اشهرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين دليل العلامة الخاصة بالهوية البصرية والبوابة الالكترونية لقطاعات ومصالح وادارات الوزارة moi.gov-ye.com .

وأوضح وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان لوكالة الانباء اليمنية (سبا) بأن انشاء هوية بصرية للوزارة لأول مرة يأتي تماشياً مع استراتيجية ورؤية الوزارة في دعم العمل المؤسسي وفق نظم الحوكمة العالمية الحديثة.

واشار الى أن هذه الهوية البصرية، تخص جميع المستندات والمراسلات والوثائق الصادرة عن كل قطاعات ومصالح الوزارة وإدارات الامن والشرطة بالمحافظات .

ولفت حيدان، الى أن الهدف من هذه الرؤية البصرية هو استخدامها في جميع علاقات ومراسلات الوزارات مع بعضها بالبعض ، ومع الأطراف الأخرى ، وكذلك مع المنظمات الدولية والمنظمات المقيمة في بلادنا.

وياتي هذا الاشهار بهدف تقديم جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين إلكترونيا تماشيا مع شعار الوزارة ( الإنسان اولاً).

وتحوي البوابة الإلكترونية بحلتها الجديدة اللغتين العربية والإنجليزية في مواقع مصالح وإدارات الوزارة بالبوابة و بما يحقق رؤية الوزارة في الأتمتة الرقمية.

و تعقب المرحلة الأولى، المرحلة الثانية وهي منظومة الخدمات الإلكترونية وتطبيق "أنجز" لتسهيل الإجرات والمعاملات في المصالح الخدمية التابعة للوزارة.