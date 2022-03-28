كندا تنتزع فوزاً ثمينا وتأهلا تاريخيا إلى مونديال قطر

الإثنين 28 مارس - آذار 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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لحق المنتخب الكندي بركب المتأهلين لمونديال "قطر 2022"، بفوزه الساحق 4-0 على نظيره الجامايكي، في الجولة الـ13 قبل الأخيرة من تصفيات قارة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

وأحرز رباعية المنتخب الكندي، كايل لارين، وتايغون بيوكانن، وجونيور هويلت، ومدافع منتخب جامايكا أدريان ماريابا بالخطأ في مرماه، في الدقائق 13، و44، و82، و88 على الترتيب.

وتوج المنتخب الكندي مسيرته الناجحة في التصفيات، ليكون أول المتأهلين من قارة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي إلى المونديال القطري.

ورفعت كندا رصيدها إلى 28 نقطة، في صدارة جدول التصفيات، بفارق ثلاث نقاط أمام كل من المنتخبين الأمريكي والمكسيكي. في المقابل، تجمد رصيد المنتخب الجامايكي عند 8 نقاط في المركز السابع (قبل الأخير)، علما بأنه فقد فرصة التأهل قبل مباريات هذه الجولة.

ويعود المنتخب الكندي للظهور في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 36 عاما، وبالتحديد منذ مشاركته في مونديال 1986 بالمكسيك