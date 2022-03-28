كندا تنتزع فوزاً ثمينا وتأهلا تاريخيا إلى مونديال قطر خبير إقتصادي يكشف قائمة بأسماء دول عربية وإفربقية وآسيوية قد تشهد كارثة وأزمة غذائية خلال أيام أسرة "محمد قحطان" تعلق على عدم ورود إسمه ضمن قائمة المشمولين بصفقة التبادل ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والكاميرون الإياب في تصفيات كأس العالم 2022؟ الرئاسة التركية: إسطنبول ستستضيف مفاوضات روسية-أوكرانية الموت يُغيّب الشيخ «حسين بن عبدالله الأحمر» "التعاون الخليجي" يجدد دعمه لحل سلمي لأزمة اليمن الأمم المتحدة تتحدث عن خطر جديد يداهم اليمن نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية الرئيس الأوكراني يرضخ: مستعدون للوقوف على الحياد وعدم التسلح النووي #اوكرانيا بينهم ”الصبيحي“ وشقيق ”هادي“.. توافق بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي لتبادل أكثر من ألفي أسير ومختطف
أكد أوجينيو داكريما، خبير برنامج الغذاء العالمي، أن تداعيات الأزمة الأوكرانية قد تحدث "كارثة غذائية" لعدد من البلدان في شمال إفريقيا، فضلا عن العراق والسودان واليمن.
وقال داكريما: "ما يحدث يمكن أن يسمى "كارثة غذائية"، دول مثل مصر وتونس وليبيا والمغرب والعراق ولبنان والسودان واليمن، ودول إفريقية ودول آسيا، ستدفع عواقبها".
وأشار إلى أن زيادة أسعار الحبوب ناجمة عن زيادة الطلب العالمي على خلفية انخفاض العرض بسبب انخفاض المحاصيل وانخفاض الصادرات الروسية.
وأكد أن ارتفاع أسعار الأسمدة سيؤدي إلى تقليل استخدامها، ونتيجة لذلك، انخفاض المحصول مما سيؤدي إلى "انخفاض المعروض في الأشهر المقبلة".
وأضاف: "كل هذا سيؤثر في المقام الأول على الدول الأكثر ضعفا حيث سيزداد الوضع سوءا.
وهي مصر وتونس وليبيا والمغرب والعراق ولبنان والسودان واليمن" مؤكدا أنه "إذا استمر الصراع، ستظهر مشاكل الغذاء قريبا في دول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء وآسيا