أسرة "محمد قحطان" تعلق على عدم ورود إسمه ضمن قائمة المشمولين بصفقة التبادل

الإثنين 28 مارس - آذار 2022 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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في أول تعليق لأسرة القيادي في حزب التجمع اليمني للاصلاح والسياسي البارز محمد قحطان، أبدت عائلته استغرابها الشديد لعدم ورود إسم قحطان ضمن قائمة المشمولين بصفقة التبادل بين الحكومة والحوثيين.

واعلنت جماعة الحوثي مساء الأحد، موافقتها لصفقة تبادل أسرى ومعتقلين يجري التحضير لها برعاية أممية تشمل أكثر من 2200 أسيرا بينهم وزير الدفاع السابق محمد الصبيحي وناصر هادي شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي وأفراد من عائلة صالح إلى جنود سعوديين وسودانيين.

وقالت عائلة السياسي اليمني الشهير "محمد قحطان" في بيان لها نشرته ابنته فاطمة على موقع "تويتر"، قالت "‏تابعت أسرة السياسي محمد قحطان الجهود المبذولة للافراج عن المعتقلين والمختطفين، وقد تلقت تصريحات الأستاذ عبد القادر المرتضى رئيس لجنة الأسرى التابعة لجماعة الحوثي مساء يوم الاحد 27/3/2022 باستغراب شديد لعدم ورود اسم الاستاذ محمد قحطان ضمن قائمة التبادل".

ودعت أسرة قحطان "قيادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وقيادة الاصلاح، لتحمل المسؤولية التي تقع على عاتقهم وبذل الجهود للإفراج عن أحد رواد الحوار والسلام وأبرز رجال الساسة في اليمن".

وطالب البيان جماعة الحوثي للإفراج عن محمد قحطان وجميع المختطفين، وتطبيق دعوات السلام والعدالة التي ينشدونها في شعاراتهم وخطاباتهم.

يذكر أن السياسي اليمني محمد قحطان مختطف لدى جماعة الحوثي منذ سبع سنوات في الوقت الذي ترفض الجماعة الإفصاح عن مكانه أو السماح لأسرته بالتواصل معه، وهو ضمن أربعة مختطفين شملتهم قرارات مجلس الأمن الدولي للإفراج عنهم.

وعمت حالة من الاستياء والغضب الشديد في الأوساط اليمنية، جراء عدم ورود إسم قحطان بين قائمة المشمولين بصفقة التبادل بين الحكومة والحوثيين برعاية أممية.

وقال رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين عبدالقادر المرتضى -في تغريدة بحسابه على تويتر- إنه بتاريخ 21 مارس الجاري وبرعاية الأمم المتحدة تم التوافق على اتفاق لتبادل صفقة جديدة من الأسرى عبر الامم المتحدة.

وأشار إلى أن الصفقة تشمل 1400 من أسرى جماعته مقابل 823 من الطرف الأخر (الحكومة الشرعية) بينهم 16 أسير سعودي، وثلاثة سودانيين، بالإضافة لناصر منصور هادي، شقيق الرئيس هادي ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي.

بدوره قال ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الإشرافية للجنة الأسرى التابعة للحكومة إن الصفقة تقوم على إطلاق الحوثيين سراح 800 من مختطفي وأسرى الحكومة مقابل إطلاق الحكومة 800 من أسرى مليشيا الحوثي.

وأضاف "سيقوم الحوثيون أيضا بإطلاق سراح اللواء ناصر منصور هادي واللواء محمود الصبيحي ومحمد محمد عبدالله صالح وعفاش طارق محمد عبدالله صالح و16 أسيرا سعوديا و3 سودانيين مقابل أن تقوم الحكومة بالإفراج عن 600 أسير من الحوثيين".

يشار إلى أن هذه الصفقة هي الأولى من نوعها في تبادل الأسرى تضم قيادات عسكرية رفيعة كوزير الدفاع اللواء الصبيحي واللواء ناصر هادي المعتقلين في سجون الحوثي منذ آواخر العام 2015 اثناء معركة تحرير العاصمة المؤقتة عدن، كما استثنت الجماعة في صفقة التبادل السياسي محمد قحطان واللواء فيصل رجب الذي اعتقل مع الصبيحي.