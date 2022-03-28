الرئاسة التركية: إسطنبول ستستضيف مفاوضات روسية-أوكرانية

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اتفق الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان،والروسي فلاديمير بوتين، على استضافة إسطنبول الاجتماع المقبل لمفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني.
جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الأحد، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، ونقله الموقع الإخباري الرسمي التركي "تي آر تي خبر".
وأوضح البيان أن أردوغان وبوتين تناولا خلال المكالمة الهاتفية آخر المستجدات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية ومسيرة المفاوضات بين الطرفين.
وأضاف أن "أردوغان شدد على ضرورة وقف إطلاق النار وإحلال السلام وتحسين الوضع الإنساني بالمنطقة في أقرب وقت ممكن".