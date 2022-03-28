الموت يُغيّب الشيخ «حسين بن عبدالله الأحمر»

الإثنين 28 مارس - آذار 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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توفي مساء اليوم أحد أبرز أولاد الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر إثر نوبه قلبيه مفاجئة.

وأكد الحساب الرسمي لـ الشيخ القبلي البارز حميد بن عبد الله الاحمر على موقع "فيسبوك "وفاة الشيخ حسين بن عبدالله الاحمر كاتباً :

"بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره ، ننعي إليكم وفاة الشيخ حسين بن عبد الله الأحمر عضو مجلس النواب ، الذي وافاه الأجل اليوم.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه الجنه ، وان يعظم أجر الشيخ صادق بن عبدالله الأحمر ، والشيخ حميد والشيخ حمير وكل إخوانه وابناء الفقيد وال الاحمر ، وكافة قبائل حاشد واليمن في هذا المصاب الجلل ، وما نقول إلا ما يرضي ربنا ، إنا لله و إنا إليه راجعون"

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ويعد الأحمر عضوا في مجلس النواب اليمني منذ آخر انتخابات أجريت في اليمن عام 2003م، ويصنف ضمن دائرة المستقلين.

وهو أحد أبرز أولاد الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، وأسس في العام 2007م مجلس التضامن الوطني الذي ضم عدة شخصيات برلمانية وقبلية وسياسية، وتحول لاحقا لحزب سياسي.